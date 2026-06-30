Google Haberler

Halka arzına 1,12 milyon yatırımcının katıldığı BETA Enerji payları 1 Temmuz'dan itibaren BIST Yıldız Pazar'da işlem görecek. Şirket aynı tarihte 9 farklı BIST endeksine dahil edilecek.

Borsa İstanbul, BETA Enerji ve Teknoloji A.Ş. (BETAE) paylarının 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağını duyurdu. Şirket aynı tarihten itibaren 9 farklı BIST endeksine dahil edilecek. Öte yandan halka arz sürecinde 1 milyon 124 bin 953 yatırımcıya dağıtım yapılırken, bireysel yatırımcıların hesaplarına ortalama 28 lot hisse geçti.

HALKA ARZA 1,12 MİLYON YATIRIMCI KATILDI

BETA Enerji'nin halka arzına toplam 1 milyon 124 bin 953 yatırımcı katıldı. Dağıtım; yurt içi bireysel yatırımcılar, yüksek başvurulu yatırımcılar, yurt içi kurumsal yatırımcılar ve şirket çalışanlarını kapsadı.

Halka arz kapsamında toplam 60 milyon 750 bin adet nominal pay yatırımcılara dağıtılırken, bireysel yatırımcıların hesaplarına ortalama 28 lot hisse geçti. Bu dağıtımın parasal karşılığı ise yaklaşık 1.120 TL olarak gerçekleşti.

5 şirket, tek hafta! Milyarlık halka arz dalgası başlıyor 5 şirket, tek hafta! Milyarlık halka arz dalgası başlıyor

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN 9 ENDEKSTE YER ALACAK

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre BETA Enerji payları aşağıdaki endekslere dahil edilecek:

BIST Tüm (XUTUM)
BIST Tüm-100 (XTUMY)
BIST Yıldız (XYLDZ)
BIST Halka Arz (XHARZ)
BIST Katılım Tüm (XKTUM)
BIST Sınai (XUSIN)
BIST Sınai Ağırlık Sınırlamalı (XSINS)
BIST Metal Eşya Makina (XMESY)
BIST Adana (XSADA)

5 halka arzın ikisinde talep toplama süreci başladı! 5 halka arzın ikisinde talep toplama süreci başladı!

Söz konusu değişiklikler 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Fiyat Hacim Fark Saat
BALSU 18.21 10.043.742.179,97 % 4.06 15:56
ASELS 348.25 9.020.967.176,00 % -2.59 15:56
THYAO 325.75 8.904.823.582,00 % -0.99 15:56
PASEU 104.7 5.733.453.946,50 % -8.8 15:56
EREGL 41.14 4.658.267.053,22 % -0.15 15:56
Tüm Hisseler

ENDEKS HESAPLAMASINDA KULLANILACAK VERİLER

Borsa İstanbul açıklamasına göre endeks hesaplamalarında şirket için;

Pay sayısı: 405.000.000
Fiili dolaşımdaki pay oranı: %15 olarak dikkate alınacak.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İş Yatırım'ın en çok alıp sattığı hisseler İş Yatırım'ın en çok alıp sattığı hisseler
Yarın devreye giriyor! 12 hissede endeks değişikliğiYarın devreye giriyor! 12 hissede endeks değişikliği

Google Haberler