Borsa İstanbul, BETA Enerji ve Teknoloji A.Ş. (BETAE) paylarının 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağını duyurdu. Şirket aynı tarihten itibaren 9 farklı BIST endeksine dahil edilecek. Öte yandan halka arz sürecinde 1 milyon 124 bin 953 yatırımcıya dağıtım yapılırken, bireysel yatırımcıların hesaplarına ortalama 28 lot hisse geçti.

HALKA ARZA 1,12 MİLYON YATIRIMCI KATILDI

BETA Enerji'nin halka arzına toplam 1 milyon 124 bin 953 yatırımcı katıldı. Dağıtım; yurt içi bireysel yatırımcılar, yüksek başvurulu yatırımcılar, yurt içi kurumsal yatırımcılar ve şirket çalışanlarını kapsadı.

Halka arz kapsamında toplam 60 milyon 750 bin adet nominal pay yatırımcılara dağıtılırken, bireysel yatırımcıların hesaplarına ortalama 28 lot hisse geçti. Bu dağıtımın parasal karşılığı ise yaklaşık 1.120 TL olarak gerçekleşti.

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN 9 ENDEKSTE YER ALACAK

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre BETA Enerji payları aşağıdaki endekslere dahil edilecek:

BIST Tüm (XUTUM)

BIST Tüm-100 (XTUMY)

BIST Yıldız (XYLDZ)

BIST Halka Arz (XHARZ)

BIST Katılım Tüm (XKTUM)

BIST Sınai (XUSIN)

BIST Sınai Ağırlık Sınırlamalı (XSINS)

BIST Metal Eşya Makina (XMESY)

BIST Adana (XSADA)

Söz konusu değişiklikler 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat BALSU 18.21 10.043.742.179,97 % 4.06 15:56 ASELS 348.25 9.020.967.176,00 % -2.59 15:56 THYAO 325.75 8.904.823.582,00 % -0.99 15:56 PASEU 104.7 5.733.453.946,50 % -8.8 15:56 EREGL 41.14 4.658.267.053,22 % -0.15 15:56 Tüm Hisseler

ENDEKS HESAPLAMASINDA KULLANILACAK VERİLER

Borsa İstanbul açıklamasına göre endeks hesaplamalarında şirket için;

Pay sayısı: 405.000.000

Fiili dolaşımdaki pay oranı: %15 olarak dikkate alınacak.

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