Net Holding A.Ş. (NTHOL) kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olan hakim ortak Besim Tibuk, son 10 gündür KAP açıklamalarına yansıyan yoğun hisse alımlarıyla tahtaya destek vermeye çalışsa da NTHOL hisseleri kısa vadeli düşüş trendini kıramadı.

Tibuk’un milyonlarca liralık alım hamlelerine rağmen hisse fiyatlarındaki gerileme yatırımcıların odağında yer alıyor.

Milyonlarca Liralık Alım Trafiği: Pay Oranı yüzde 37,42’ye Yükseldi

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimler, Besim Tibuk’un haziran ayının ikinci yarısında gerçekleştirdiği istikrarlı alım stratejisini gözler önüne serdi. Açıklanan son verilere göre alım trafiği şu şekilde gerçekleşti:

• 19 Haziran 2026: Tibuk, 45,36 - 46,70 TL fiyat aralığından 650.000 TL nominal tutarlı alış yaparak şirketteki payını yüzde 37,16’ya taşıdı.

• 24 Haziran 2026: Alımlara devam eden hakim ortak, bu kez 45,00 - 47,20 TL fiyat aralığından 800.000 TL nominal tutarlı daha hisse topladı ve pay oranını yüzde 37,32’ye yükseltti.

• 29 Haziran 2026: Son hamlesinde ise 44,00 - 44,68 TL fiyat aralığını kullanan Besim Tibuk, 500.000 TL nominal tutarlı bir alım daha gerçekleştirerek toplam ortaklık ve oy hakkı oranını yüzde 37,42 sınırına ulaştırdı.

GRAFİK NE DİYOR?

Besim Tibuk’un agresif hisse toplama kararlılığına rağmen güncel piyasa verileri NTHOL hissesindeki satış baskısının tam olarak göğüslenemediğini gösteriyor.

Saat 10:48 itibarıyla borsa verilerine göre:

• Hisse Fiyatı ve Günlük Seyir: NTHOL, 44,36 TL seviyesinden işlem görürken önceki kapanışı olan 44,62 TL'ye göre günlük bazda yüzde 0,58'lik hafif bir geri çekilme yaşıyor.

• Kısa Vadeli Kan Kaybı: Hisse, haftalık bazda yatırımcısına yüzde 5,48 oranında kayıp yaşatarak düşüş eğilimini teyit etti. Teknik grafikte de haziran ayı ortalarında test edilen yerel zirve denemesinin ardından gelen satış mumları dikkat çekiyor.

• Orta ve Uzun Vadeli Görünüm: Kısa vadeli bu negatif seyre karşın, NTHOL’ün aylık bazda yüzde 18,37 gibi güçlü bir prim taşıdığı görülüyor. Yıllık bazda ise hisse yüzde 0,82 ile yatay-pozitif bir bantta hareket ediyor. Şirket hisselerinin yıllık en yüksek seviyesi 54,20 TL iken, dip seviyesi 35,12 TL olarak kayıtlara geçmiş durumda.

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