Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRZMA) ortaklarından Ayşe Gülay Kuru, elindeki tüm payları devrederek şirketteki ortaklığını sıfırladı.

Bu gelişmenin ardından PRZMA hisseleri borsada tavan fiyata yükseldi.

AİLE İÇİ DEVİR Mİ?

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yansıyan resmi açıklamaya göre Ayşe Gülay Kuru, 29 Haziran 2026 tarihinde PRİZMA sermayesinde sahip olduğu 1.058.823,48 TL nominal tutarlı B Grubu payı, Metin Kuru’ya devretti.

Gerçekleşen bu virman işlemiyle birlikte Ayşe Gülay Kuru’nun şirket sermayesindeki pay oranı ve toplam oy hakkı oranı yüzde 0,00 seviyesine inerek tamamen sıfırlandı.

HİSSELER TAVAN

Pay devri haberi sonrasında borsada PRZMA tahtasında agresif bir alım dalgası başladı.

Alıcıların ağırlık kazanmasıyla birlikte hisse senedi saat 13:12 itibarıyla yüzde 9,98 değer kazanarak 63,35 TL tavan fiyatına kilitlendi.

YATIRIMCISINA YILDA YÜZDE 470 KAZANDIRDI

• Günlük Performans: Önceki kapanışı 57,60 TL olan hisse, günlük bazda 5,75 TL prim yaparak 63,35 TL’lik "yıllık en yüksek" seviyesine ulaştı.

• Kısa ve Orta Vadeli Seyir: Hisse, sadece bir haftada yatırımcısına yüzde 43,72 getiri sunarken, aylık bazda da yüzde 22,18 yükseldi.

• Yıllık Rekor Koşu: PRZMA, yıllık bazda yatırımcısına yüzde 470,72 oranında getiri sağlayarak Borsa İstanbul'un en çok kazandıran hisselerinden biri oldu. Hissenin yıllık en düşük seviyesi ise 10,75 TL olarak kayıtlarda yer alıyor.

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