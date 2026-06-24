Başkent Moskova’da hükümet üyeleriyle gerçekleştirdiği basın toplantısında konuşan Rus lider Putin, olası bir müzakere sürecinin daha önce İstanbul’da sağlanan uzlaşılar zemininde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna heyetinin geçmişte bu anlaşmaları parafladığını hatırlatarak, "Bu anlaşmalar onlar için uygundu. Dolayısıyla İstanbul'da ulaşılan bu noktadan uzaklaşmak için bir neden görmüyorum" ifadelerini kullandı.

"KİEV, POZİSYONUNU GÜÇLENDİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Son dönemde Ukrayna’nın Rus topraklarına yönelik gerçekleştirdiği saldırılara da değinen Putin, Kiev yönetiminin bu hamlelerle masada elini güçlendirmeyi hedeflediğini iddia etti. Putin, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kiev yönetimi, kendi girişimleriyle kesintiye uğrayan müzakerelerin yeniden başlaması ihtimaline karşı, kendileri için elverişli koşullar yaratmak ve pozisyonlarını güçlendirmek istiyor. Ancak sahadaki gerçekler farklı. Birliklerimiz ilerlemeye devam ediyor ve bu tür eylemler cephedeki durumu değiştiremeyecek."

MÜZAKERELER İÇİN 3 TEMEL KRİTER

Putin, Ukrayna ile yürütülecek olası bir barış sürecinin çerçevesini çizerek, görüşmelerin şu unsurlar dikkate alınarak sürdürülmesi gerektiğini belirtti:

• İstanbul Anlaşmaları: Sürecin kesintiye uğramasından önce tarafların üzerinde mutabık kaldığı ve Ukrayna heyetince paraflanan maddeler.

• Sahadaki Mevcut Gerçekler: Cephe hattındaki son durum ve askeri dengeler.

• İlan Edilen Prensipler: Rusya'nın krizin başından bu yana öne sürdüğü temel güvenlik ve stratejik şartlar.

Rusya lideri, bu kriterlerin yanı sıra Anchorage zirvesinde sağlanan uzlaşıların da müzakere masasında bağlayıcı olması gerektiğini sözlerine ekledi.