Küresel ticaretin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden deniz trafiğine açılması için yürütülen diplomatik temaslarda sıcak saatler yaşanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı'nın güvenli ve serbest bir şekilde yeniden seyrüsefere açılması amacıyla İran ile sürdürülen diplomatik temaslarda olumlu ilerleme sağlandığını duyurdu.

Konuya ilişkin bir diğer kritik değerlendirme ise ABD Hazine Bakanı Bessent’ten geldi. Katıldığı televizyon yayınında süreçle ilgili umutlu konuşan Bessent, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ya da yarın Hürmüz Boğazı'nı açmak için bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var."

Bessent ayrıca, İran'ın geçişlerden ücret talep edip etmeyeceğine dair soruya, varılacak olası mutabakatın "boğazda tamamen serbest dolaşımı sağlayacağı" yanıtını verdi.

TRUMP'TAN "SON ŞANS" UYARISI

Süreç devam ederken ABD Başkanı Donald Trump da dün yaptığı değerlendirmede İran ile müzakerelerin sürdüğünü doğrulamıştı.

Trump, yürütülen bu görüşmelerin iyi bir anlaşma imzalamak adına "İran'ın son şansı" olduğunu belirterek Tahran yönetimine net bir mesaj vermişti.

TAHRAN: "MÜZAKERELER ABD İLE DEĞİL, UMMAN İLE YÜRÜTÜLÜYOR"

Washington'dan gelen peş peşe açıklamalara İran tarafının yanıtı ise Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi üzerinden oldu.

ABD ile doğrudan bir müzakere yürütmediklerini belirten Bekayi, temasların Umman aracılığıyla sürdüğünü vurgulayarak, "ABD ile müzakere halinde değiliz. Umman ile yapılan görüşmeler Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin güvenli geçişine odaklanıyor" açıklamasında bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın düğümünün çözülmesi için diplomatik çabalar zirveye ulaşmış durumda. ABD kanadı anlaşmanın birkaç gün içinde tamamlanabileceğine işaret ederken, İran tarafı güvenlik odaklı temasların Umman üzerinden yürütüldüğünün altını çiziyor.