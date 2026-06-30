Çemaş Döküm (CEMAS), 2025 yılı temettü kararını açıkladı. Genel kurul, finansal tablolarda zarar bulunması nedeniyle kâr payı dağıtılmamasını onayladı.
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS), 2025 hesap dönemine ilişkin temettü kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu.
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, genel kurulda 2025 yılına ilişkin kâr payı dağıtılmaması yönündeki teklif kabul edildi.
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NEDEN TEMETTÜ DAĞITILMAYACAK?
Şirket açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) finansal raporlama esasları kapsamında hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarda dağıtılabilir kâr oluşmadığı belirtildi.
Buna göre;
TMS/TFRS solo finansal tablolarında: 1.357.168.439,00 TL net zarar
Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarında: 519.637.825,53 TL net zarar bulunması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına karar verildi. Karar, genel kurulda kabul edildi.