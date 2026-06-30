Pusula Yatırım, 30 Haziran saat 15.00 itibarıyla 532,5 milyon TL ile günün en güçlü net alıcıları arasında yer aldı. Aracı kurumun alımlarının yaklaşık yüzde 58'i yalnızca iki hissede yoğunlaşırken, PASEU tek başına 308,7 milyon TL ile listenin zirvesine yerleşti.

PUSULA YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Hisse Net Alım (TL) PASEU 308.725.640,70 THYAO 126.251.794,75 TERA 37.554.380,30 HEKTS 22.032.403,99 KTLEV 15.600.608,50

PUSULA YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Hisse Net Satış (TL) SASA 16.478.186,88 ISCTR 11.007.368,89 PEKGY 10.025.886,92 YKBNK 6.724.905,60 AKHAN 5.543.576,94

Pusula Yatırım'ın işlemlerinde alım tarafında PASEU, THYAO ve TERA hisseleri öne çıkarken, satış tarafında ise SASA, ISCTR ve PEKGY hisselerinde yoğunlaşma görüldü.

SASA'DA 16 MİLYON TL'LİK SATIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Pusula Yatırım'ın satış işlemlerinde SASA hissesi öne çıktı. Kurum, gün içinde SASA'da 16,5 milyon TL net satış yaparken, en yüksek ikinci satış ISCTR hissesinde 11 milyon TL olarak gerçekleşti.

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