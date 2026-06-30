Pusula Yatırım'ın 30 Haziran saat 15.00 itibarıyla en çok aldığı ve sattığı hisseler belli oldu. Aracı kurum günü 532,5 milyon TL net alımla sürdürüyor.
Pusula Yatırım, 30 Haziran saat 15.00 itibarıyla 532,5 milyon TL ile günün en güçlü net alıcıları arasında yer aldı. Aracı kurumun alımlarının yaklaşık yüzde 58'i yalnızca iki hissede yoğunlaşırken, PASEU tek başına 308,7 milyon TL ile listenin zirvesine yerleşti.
PUSULA YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
|Hisse
|Net Alım (TL)
|PASEU
|308.725.640,70
|THYAO
|126.251.794,75
|TERA
|37.554.380,30
|HEKTS
|22.032.403,99
|KTLEV
|15.600.608,50
PUSULA YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
|Hisse
|Net Satış (TL)
|SASA
|16.478.186,88
|ISCTR
|11.007.368,89
|PEKGY
|10.025.886,92
|YKBNK
|6.724.905,60
|AKHAN
|5.543.576,94
Pusula Yatırım'ın işlemlerinde alım tarafında PASEU, THYAO ve TERA hisseleri öne çıkarken, satış tarafında ise SASA, ISCTR ve PEKGY hisselerinde yoğunlaşma görüldü.
SASA'DA 16 MİLYON TL'LİK SATIŞ DİKKAT ÇEKTİ
Pusula Yatırım'ın satış işlemlerinde SASA hissesi öne çıktı. Kurum, gün içinde SASA'da 16,5 milyon TL net satış yaparken, en yüksek ikinci satış ISCTR hissesinde 11 milyon TL olarak gerçekleşti.
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