Şirket, yurt içinde faaliyet gösteren bir savunma sanayi firmasından milyonlarca dolarlık donanım siparişi aldığını açıkladı.

KAP'ta yayımlanan açıklamaya göre, yurt içinde yerleşik bir savunma sanayi firması tarafından yürütülecek proje kapsamında Forte'ye KDV hariç 2.458.000,26 ABD doları tutarında donanım siparişi verildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yurt içinde yerleşik bir savunma sanayi firması tarafından, savunma sanayi alanında yürütülecek bir proje kapsamında, Şirketimize KDV hariç 2.458.000,26 USD (İki Milyon Dört Yüz Elli Sekiz Bin ABD Doları Yirmi Altı Sent) tutarında donanım siparişi verilmiştir."

Söz konusu siparişin, Forte'nin savunma sanayi alanındaki faaliyetlerini ve sipariş portföyünü güçlendirmesi bekleniyor.

FORTE HİSSELERİ DÜŞÜŞTE

Yeni iş ilişkisi açıklamasına rağmen FORTE payları haberin yazıldığı sırada yüzde 3,3 düşüşle 92,30 TL seviyesinden işlem gördü. Piyasada hisse fiyatındaki hareketlerde genel piyasa görünümü ve yatırımcı beklentileri etkili olmaya devam ediyor.

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