TSI 15.00 itibarıyla İş Yatırım'ın net işlem hacmi eksi 600 milyon 48 bin 418 TL olarak gerçekleşti.

İŞ YATIRIM'IN TSI 15.00 İTİBARIYLA EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

İş Yatırım'ın en yüksek net alım yaptığı hisse HEKTS oldu. Kurum hissede 21 milyon 360 bin 299 lot net alım gerçekleştirdi.

HEKTS'i sırasıyla şu hisseler izledi:

GSRAY: 3 milyon 883 bin 2 lot

PSGYO: 3 milyon 131 bin 598 lot

INFO: 3 milyon 97 bin 789 lot

BJKAS: 2 milyon 673 bin 357 lot

EN FAZLA SATIŞ PAHOL'DA

TSI 15.00 itibarıyla İş Yatırım'ın en fazla net satış yaptığı hisse PAHOL oldu. Kurum hissede 10 milyon 451 bin 811 lot net satış gerçekleştirdi.

PAHOL'u şu hisseler takip etti:

AEIZVV: 8 milyon 54 bin 369 lot

DAPGM: 7 milyon 317 bin 610 lot

ESIFUV: 7 milyon 200 bin lot

KOIKMV: 6 milyon 648 bin 604 lot

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