Borsa İstanbul'da aracı kurum dağılımı verileri belli oldu. Verilere göre İş Yatırım, gün içinde alım tarafında HEKTS hissesinde öne çıkarken, satış tarafında ise PAHOL hissesinde yoğunlaştı.
TSI 15.00 itibarıyla İş Yatırım'ın net işlem hacmi eksi 600 milyon 48 bin 418 TL olarak gerçekleşti.
İŞ YATIRIM'IN TSI 15.00 İTİBARIYLA EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
İş Yatırım'ın en yüksek net alım yaptığı hisse HEKTS oldu. Kurum hissede 21 milyon 360 bin 299 lot net alım gerçekleştirdi.
HEKTS'i sırasıyla şu hisseler izledi:
GSRAY: 3 milyon 883 bin 2 lot
PSGYO: 3 milyon 131 bin 598 lot
INFO: 3 milyon 97 bin 789 lot
BJKAS: 2 milyon 673 bin 357 lot
EN FAZLA SATIŞ PAHOL'DA
TSI 15.00 itibarıyla İş Yatırım'ın en fazla net satış yaptığı hisse PAHOL oldu. Kurum hissede 10 milyon 451 bin 811 lot net satış gerçekleştirdi.
PAHOL'u şu hisseler takip etti:
AEIZVV: 8 milyon 54 bin 369 lot
DAPGM: 7 milyon 317 bin 610 lot
ESIFUV: 7 milyon 200 bin lot
KOIKMV: 6 milyon 648 bin 604 lot
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