Yapılan açıklamaya göre Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC), Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (HOROZ) ile Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YIGIT) payları, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren BIST Halka Arz Endeksi kapsamından çıkarılacak.

KURAL GEREĞİ ENDEKSTEN ÇIKARILIYOR

Borsa İstanbul açıklamasında, söz konusu değişikliğin BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 8.18. maddesi kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

İlgili düzenlemeye göre, BIST Halka Arz Endeksi'nde yer alan şirketler, borsada işlem görmeye başladıkları tarihi takip eden 25. ayın ilk işlem günü itibarıyla endeksten çıkarılıyor.

Bu kapsamda üç şirketin de 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Halka Arz Endeksi'ndeki yer almayacağı bildirildi.

Endeksten çıkarılacak hisseler

Altınkılıç Gıda ve Süt (ALKLC)

Horoz Lojistik (HOROZ)

Yiğit Akü (YIGIT)

Söz konusu değişiklikler 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

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