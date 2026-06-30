Borsa İstanbul, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak pazar değişikliklerine bağlı endeks düzenlemelerini açıkladı. Yapılan güncellemeyle çok sayıda şirket BIST Yıldız Endeksi'ne (XYLDZ) dahil edilirken, endeks kapsamlarında da değişiklikler gerçekleştirildi.

BIST YILDIZ ENDEKSİ'NE ALINAN HİSSELER

Borsa İstanbul'un açıkladığı listeye göre aşağıdaki hisseler BIST Yıldız Endeksi (XYLDZ) kapsamına dahil edildi:

ASUZU (Anadolu Isuzu)

CGCAM (Çağdaş Cam)

ENDAE (Enda Enerji Holding)

IHYAY (İhlas Yayın Holding)

KBORU (Kuzey Boru)

MERIT (Merit Turizm)

NETCD (Netcad Yazılım)

SAFKR (Safkar Ege Soğutmacılık)

TARKM (Tarkim Bitki Koruma)

UCAYM (Ucay Mühendislik)

YATAS (Yataş)

Söz konusu hisseler aynı zamanda BIST Ana Endeksi (XBANA) kapsamından çıkarılacak.

Listede yer alan PSDTC (Pergamon Dış Ticaret) ise diğer hisselerden farklı olarak BIST Ana Endeksi (XBANA) kapsamına dahil edildi.