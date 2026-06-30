KAP'ta yayımlanan açıklamaya göre şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri ve Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) kapsamında hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında 157 milyon 261 bin 896 TL net dönem kârı bulunuyor.

Buna karşın, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre hazırlanan konsolide olmayan yasal kayıtlarda ise 305 milyon 594 bin 408 TL net dönem zararı yer aldı.

TEMETTÜ DAĞITILMAYACAK

Şirket yönetim kurulunun, 2025 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi, gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2025 hesap dönemine ilişkin temettü dağıtılmaması yönündeki yönetim kurulu teklifi Genel Kurul tarafından kabul edildi. Böylece ADESE, 2025 yılı faaliyetlerinden elde edilen kâr için ortaklarına nakit veya bedelsiz temettü dağıtımı gerçekleştirmeyecek.

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