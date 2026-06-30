Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), çalışanların geçim şartlarını ortaya koyan Haziran 2026 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 35.758,88 TL’ye yükseldi.

Açlık sınırı geçen yılın haziran ayında 26.115,18 TL, bu yılın mayıs ayında ise 35.174,85 TL seviyesindeydi.

Gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi tüm zorunlu harcamaları kapsayan yoksulluk sınırı 116.478,40 TL’ye tırmandı.

Bekar bir çalışanın tek başına yaşama maliyeti ise aylık 46.248,50 TL olarak hesaplandı.

YILLIK MUTFAK ENFLASYONU YÜZDE 37 SINIRINDA

TÜRK-İŞ'in güncel mutfak enflasyonu verilerine göre gıda harcamalarındaki değişim oranları şöyle şekillendi:

• Aylık Artış: yüzde 1,66

• Son 12 Aylık Artış: yüzde 36,93

• Yıllık Ortalama Artış: yüzde 40,44

• 6 Aylık Artış (Yılbaşından Bu Yana): yüzde 18,63

TÜRK-İŞ açıklamasında, asgari ücrete yılın ikinci yarısında zam yapılmamasının milyonlarca çalışanın alım gücünü zayıflattığı vurgulandı.

Fiyat artış hızının yavaşlamasının mutfağı rahatlatmaya yetmediği, sorunun artık "artış hızı" değil, fiyatların ulaştığı "yüksek seviye" olduğu ifade edildi.

YUMURTA DÜŞTÜ, ÇAY VE PATATES YÜKSELDİ

Haziran ayı itibarıyla harcama gruplarındaki fiyat hareketlerinde tarla ürünlerinin pazara girmesi ve mevsimsellik etkili oldu.

Et, Süt ve Bakliyat Grubu



• Süt Ürünleri: Süt, yoğurt ve peynir grubunda fiyatlar istikrarlı seyrini korudu.

• Et ve Yumurta: Kurban Bayramı sonrası dana eti fiyatlarında hafif bir gevşeme görülürken, kuzu eti fiyatları yükseldi. Yaz dönemi talep düşüşü ve arz fazlası nedeniyle yumurta fiyatlarında belirgin bir gerileme yaşandı.

• Bakliyat: Kuru fasulye ve kırmızı mercimekte sınırlı artışlar görülürken, nohut fiyatı sabit kaldı, yeşil mercimek ise hafif geriledi.

Meyve ve Sebzede "Turfanda" Baskısı



Tarla ürünlerinin pazara inmesi fiyatları baskılasa da piyasaya yeni giren turfanda ürünlerin yüksek fiyatı ortalamayı yukarı çekti. Bu grupta özellikle patates fiyatındaki artış öne çıktı.

• Sebze ortalama kg fiyatı: 101,44 TL

• Meyve ortalama kg fiyatı: 139,23 TL

• Ortalama meyve-sebze kg fiyatı: 108,78 TL

Ekmek, Yağ ve Diğer Ürünler



• Karbonhidrat Grubu: Ekmek fiyatı bu ay da değişmedi. Makarna, un, bulgur, pirinç ve irmik fiyatlarında sakin bir seyir izlendi.

• Yağlar: Tereyağı ve margarinde sınırlı artışlar gözlenirken; zeytinyağı ve ayçiçek yağı fiyatları sabit kaldı.

• Mutfak Katkıları: Geçen ay düşen baharat fiyatları yeniden yükselişe geçti. Çay fiyatlarındaki artış trendi bu ay da sürerken; şeker, bal, pekmez ve salça fiyatlarında yukarı yönlü hareketler kaydedildi.