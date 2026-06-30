Milyonlarca memur, emekli, işçi ve kiracının yakından takip ettiği Haziran ayı enflasyon verisi için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak veriyle birlikte 2026 yılının ilk 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek, memur ve emekli maaş zamları ile Temmuz ayında uygulanacak kira artış oranı da netlik kazanacak.

HAZİRAN ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan resmi veri takvimine göre Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

Veri, TÜİK'in resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NETLEŞECEK

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek.

Bu veri doğrultusunda;

Memur maaşlarına yapılacak zam,

Memur emeklilerinin zam oranı,

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı artış, netleşmiş olacak.

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI DA BELLİ OLACAK

Haziran ayı enflasyon verisi yalnızca maaş zamlarını değil, Temmuz ayında yenilenecek konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde uygulanabilecek azami kira artış oranını da belirleyecek.

Kira artış tavanı, 12 aylık ortalama TÜFE verisi esas alınarak hesaplanıyor.

MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ekonomistlerin Haziran ayı TÜFE beklentisi yüzde 1,36 seviyesinde bulunuyor.

Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 1,52 olarak açıklanmıştı.

Ankette ayrıca;

2026 yıl sonu TÜFE beklentisi: %29,14

12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi: %23,81 olarak paylaşıldı.

GÖZLER 3 TEMMUZ CUMA GÜNÜ SAAT 10.00'DA

Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte hem piyasalarda hem de milyonlarca vatandaşın gelirini doğrudan etkileyecek birçok kritik hesaplama kesinleşecek. Bu nedenle gözler 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak verilerde olacak.