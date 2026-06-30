Bankacılık sektöründe dikkat çeken bir satın alma iddiası gündeme geldi. Bloomberg'in haberine göre, DenizBank'ın sahibi olan Dubai merkezli Emirates NBD, HSBC'nin Türkiye operasyonunu satın almak için görüşmeler yürütüyor. Ancak taraflardan henüz resmi bir doğrulama gelmedi.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu ve anlaşmanın sonuçlanmama ihtimalinin de bulunduğu belirtildi.

EMİRATES NBD TÜRKİYE'DE BÜYÜMEYİ HEDEFLİYOR

Haberde, Emirates NBD'nin Türkiye pazarındaki büyüme stratejisini hızlandırmayı amaçladığı ifade edildi.

Banka, 2019 yılında DenizBank'ı Rus Sberbank'tan satın alırken, 2024 yılında da üst yönetimde değişikliğe giderek yeni bir genel müdür atamıştı. HSBC Türkiye'nin olası satın alımının da bu büyüme planının önemli adımlarından biri olabileceği değerlendiriliyor.

TARAFLARDAN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Satın alma iddiasına ilişkin Emirates NBD cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

HSBC Sözcüsü ise Bloomberg'e yaptığı değerlendirmede, "Piyasa spekülasyonları hakkında yorum yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.

HSBC SON YILLARDA KÜÇÜLMEYE GİTMİŞTİ

Haberde yer alan bilgilere göre HSBC, küresel yeniden yapılanma stratejisi kapsamında Türkiye'deki faaliyetlerini son yıllarda önemli ölçüde daralttı.

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre bankanın şube sayısı 2013 yılında 315 seviyesindeyken, 2026 yılı mart ayı itibarıyla yaklaşık 36'ya geriledi. HSBC'nin Türkiye'deki toplam kredilerden aldığı pay ise yüzde 0,3 seviyesinde bulunuyor.

Buna karşılık DenizBank'ın 500'ün üzerinde şubesi bulunurken, aktif büyüklüğü açısından Türkiye'nin en büyük özel bankaları arasında yer alıyor.

HSBC'nin Türkiye operasyonunu satma girişimi daha önce de gündeme gelmişti. Banka, 2015 yılında Türkiye birimini satmayı planlamış ancak ING ile yürütülen süreç düzenleyici engeller nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.