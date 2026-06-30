Kars'ta ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Artan üretim maliyetlerini gerekçe gösteren fırıncı esnafının talebi doğrultusunda hazırlanan yeni fiyat tarifesi yürürlüğe girerken, kentte ekmeğin satış fiyatı 15 TL oldu.

Yeni tarifeyle birlikte daha önce daha düşük fiyattan satılan ekmek, 15 TL'den tüketiciyle buluşacak.

ZAMDA ARTAN MALİYETLER ETKİLİ OLDU

Fırıncı esnafı, un, maya, elektrik, doğalgaz, işçilik ve diğer üretim giderlerinde yaşanan artış nedeniyle fiyat güncellemesinin kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.

Hazırlanan yeni tarifenin de söz konusu maliyet artışları dikkate alınarak oluşturulduğu ifade edildi.

Fırın işletmecileri, son dönemde yükselen girdi maliyetlerinin üretim maliyetlerini önemli ölçüde artırdığını ve bu nedenle ekmek fiyatlarında düzenlemeye gidildiğini kaydetti.

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