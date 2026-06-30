Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinde oynaklığı azaltmak amacıyla prim veya kayıp odaklı hareketlerde devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kararlarında yeni bir dönemeç geçiliyor.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından daha önce yürürlüğe konulan ve 1 Temmuz Çarşamba günü seans başlangıcıyla beraber yürürlükten kalkacak tedbirler ve ilgili şirketler şu şekilde:

• Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. (HRKET): Hisse üzerinde bir süredir devam eden "kredili işlem yasağı" son buluyor.

Yatırımcılar yarından itibaren HRKET paylarında yeniden kredili alım ve pozisyon açma işlemlerini gerçekleştirebilecek.

• ICBC Turkey Bank A.Ş. (ICBCT): Bankacılık endeksinin dikkat çeken hisselerinden ICBCT üzerindeki "kredili işlem yasağı" tedbiri de Çarşamba günü itibarıyla tamamen kalkıyor.

YATIRIMCILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

VBTS kapsamında uygulanan "kredili işlem yasağı" tedbirlerinin kalkması, ilgili hisse senetlerinin piyasadaki likiditesini ve işlem hacmini doğrudan artırma potansiyeline sahiptir.

Yatırımcıların özkaynak zorunluluğu olmadan kredi imkanlarıyla bu tahtalarda işlem yapabilecek olması, genellikle kısa vadede hisse hareketliliğini destekleyen bir unsur olarak kabul edilir.

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