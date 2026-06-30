Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli regüle kripto para borsası MidChains’in CEO’su Basil Al Askari, katıldığı bir podcast yayınında, Orta Doğu kökenli en az bir, hatta muhtemelen iki dev egemen varlık fonunun (Sovereign Wealth Fund) spot Bitcoin (BTC) biriktirmeye başladığını iddia etti.

Basil Al Askari, milyarlarca dolarlık portföyleri yöneten bu devasa devlet fonlarının, lider kripto para birimi Bitcoin’in mevcut fiyat seviyelerini uzun vadeli yatırım stratejileri açısından son derece makul bir "giriş noktası" olarak kabul ettiğini belirtti.

Al Askari'ye göre dijital varlıkları geleneksel portföylere entegre etme eğilimi, devlet düzeyindeki aktörler arasında artık bir tabu olmaktan çıktı.

PİYASA ETKİSİNİ AZALTMAK İÇİN "KADEMELİ ALIM" STRATEJİSİ

Bitcoin, TSİ 15:56 itibarıyla yüzde 2'yi aşan düşüşle 58 dolar bandında hareket ediyor.

Egemen varlık fonlarının borsa tahtalarında ani hareketler yaratmamak adına çok temkinli davrandığını vurgulayan MidChains CEO'su, alım stratejisinin detaylarına dair şu bilgileri paylaştı:

• Tezgah Üstü (OTC) ve Kademeli Alım: Büyük ölçekli kurumsal yatırımcılar, milyarlarca dolarlık alımları tek bir seferde yapmak yerine, zamana yayarak ve kademeli (DCA) bir şekilde gerçekleştiriyor.

• Fiyat İstikrarı Hedefi: Bu stratejik yaklaşım, spot piyasada ani fiyat sıçramalarına neden olup maliyetleri yukarı çekmeyi engellemeyi ve piyasa üzerindeki manipülatif etkiyi minimumda tutmayı amaçlıyor.

EL SALVADOR SONRASI EN BÜYÜK KURUMSAL KIRILMA

Yatırımcılara gerçekçi bir perspektif sunan Al Askari, bu gizli alımların kısa vadede Bitcoin fiyatında spekülatif ve dikey sert yükselişler tetiklemesini beklemediğini dile getirdi.

Ancak CEO, devlet fonlarının Bitcoin’i rezerv veya yatırım varlığı olarak kabul etmesinin, piyasaya uzun vadeli ve sarsılmaz bir güven göstergesi sağlayacağının altını çizdi.

Dünyanın en büyük fonlarından bazılarına ev sahipliği yapan BAE'nin (Abu Dabi Yatırım Otoritesi - ADIA veya Mubadala gibi) doğrudan spot Bitcoin biriktirdiği iddiasının resmiyet kazanması halinde, bu durumun kripto para tarihinde El Salvador'un devlet hamlesinden sonraki en büyük kurumsal kırılma noktası olabileceği konuşuluyor.

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