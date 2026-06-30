Son yıllarda piyasada yaşanan derin ekonomik sıkıntılar ve maliyet artışları nedeniyle nakit akışı bozulan Denfa Moda Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi, mali yapısını koruma altına almak ve borçlarını yapılandırabilmek amacıyla mahkemeye başvurarak konkordato talebinde bulunmuştu.

Şirketi kurtarmak amacıyla başlatılan konkordato süreci sonuçsuz kalırken, mahkeme firmanın tasfiyesine hükmetti.

Yargılama sürecinde İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından firmaya 1 yıllık kesin mühlet tanınarak mahkeme koruması sağlandı.

Ancak bu süre zarfında şirketin sürdürülebilir bir finansal yapıya kavuşamadığı ve beklenen mali toparlanmanın gerçekleşmediği rapor edildi.

25 HAZİRAN 2026 İTİBARIYLA TASFİYE SÜRECİ BAŞLADI

Kurtarma girişimlerinin boşa çıkması üzerine İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2025/360 Esas sayılı dosya üzerinden yürüttüğü davayı karara bağladı. Mahkeme, kesin mühletin dolmasının ardından 25 Haziran 2026 tarihi itibarıyla ünlü tekstil firmasının adi tasfiye usulüyle iflasına hükmetti.

Temelleri 11 Mart 2003 tarihinde Aydın'ın Kurtuluş Mahallesi'nde atılan Denfa Moda, aradan geçen 23 yılda üretim ve lojistik ağını büyüterek merkezini İzmir Gaziemir ve Manisa Alaşehir eksenine taşımıştı. Hem fiziki mağazacılık zinciri hem de e-ticaret platformları üzerinden perakende satış ağı kuran marka, Ege genelinde sektörün öncü tedarikçileri arasında yer alıyordu.

ALACAKLILARA ÖDEME YAPILACAK

Mahkemenin kararının ardından resmi işlemler de hız kazandı. Merkez adresi İzmir Gaziemir olan şirketle ilgili İzmir İflas Müdürlüğü üzerinden yasal tasfiye süreci ilan edildi.

İflas masasının kurulmasıyla birlikte şirketin varlıklarının satılarak alacaklılara paylaştırılması işlemlerine resmen başlandığı bildirildi.