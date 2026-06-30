Temettü takvimine göre İndeks Bilgisayar (INDES), yatırımcılarına hisse başına net 0,1847 TL temettü ödeyecek.

Kocaer Çelik (KCAER) ise hisse başına net 0,1443 TL nakit temettü dağıtımı gerçekleştirecek.

Her iki şirketin temettü ödemeleri 1 Temmuz tarihinde yatırımcı hesaplarına yansıtılacak.

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