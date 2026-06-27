Yatırımcılar, temettü takviminde yer alan şirketleri ve ödeme tarihlerini yakından takip ediyor.

Temmuz ayında temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketler arasında teknoloji, çelik, turizm, finans, kimya ve gıda sektörlerinden şirketler yer alıyor.

TEMMUZ 2026 TEMETTÜ TAKVİMİ

1 Temmuz 2026

İndeks Bilgisayar (INDES): 0,1847 TL

Kocaer Çelik (KCAER): 0,1443 TL

3 Temmuz 2026

Berkosan Yalıtım (BRKSN): 0,0500 TL

6 Temmuz 2026

Lila Kağıt (LILAK): 1,2966 TL

Özsu Balık (OZSUB): 0,5242 TL

8 Temmuz 2026

LDR Turizm (LIDER): 0,0303 TL

Panelsan Çatı Cephe Sistemleri (PNLSN): 0,5847 TL

14 Temmuz 2026

Gentaş Kimya (GENKM): 0,1745 TL

Gıpta Ofis Kırtasiye (GIPTA): 0,0066 TL

16 Temmuz 2026

Ege Profil (EGPRO): 0,5459 TL

21 Temmuz 2026

Katılımevim (KTLEV): 0,0821 TL

TAV Havalimanları (TAVHL): 1,5342 TL

22 Temmuz 2026

Graintürk Holding (GRTHO): 0,3817 TL

28 Temmuz 2026

Mercan Kimya (MERCN): 0,1786 TL

29 Temmuz 2026

Osmanlı Yatırım (OSMEN): 0,0425 TL

31 Temmuz 2026

Mopaş Marketçilik (MOPAS): 0,2335 TL

Yatırımcıların temettü ödemesinden yararlanabilmesi için ilgili şirketlerin temettü hak kullanım tarihlerini ve pay sahipliği koşullarını dikkate alması gerekiyor.

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