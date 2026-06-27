Borsa İstanbul'da temettü ödemeleri temmuz ayında da devam edecek. Temmuz boyunca farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda şirket hissedarlarına nakit kâr payı dağıtacak.
Yatırımcılar, temettü takviminde yer alan şirketleri ve ödeme tarihlerini yakından takip ediyor.
Temmuz ayında temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketler arasında teknoloji, çelik, turizm, finans, kimya ve gıda sektörlerinden şirketler yer alıyor.
TEMMUZ 2026 TEMETTÜ TAKVİMİ
1 Temmuz 2026
İndeks Bilgisayar (INDES): 0,1847 TL
Kocaer Çelik (KCAER): 0,1443 TL
3 Temmuz 2026
Berkosan Yalıtım (BRKSN): 0,0500 TL
6 Temmuz 2026
Lila Kağıt (LILAK): 1,2966 TL
Özsu Balık (OZSUB): 0,5242 TL
8 Temmuz 2026
LDR Turizm (LIDER): 0,0303 TL
Panelsan Çatı Cephe Sistemleri (PNLSN): 0,5847 TL
14 Temmuz 2026
Gentaş Kimya (GENKM): 0,1745 TL
Gıpta Ofis Kırtasiye (GIPTA): 0,0066 TL
16 Temmuz 2026
Ege Profil (EGPRO): 0,5459 TL
21 Temmuz 2026
Katılımevim (KTLEV): 0,0821 TL
TAV Havalimanları (TAVHL): 1,5342 TL
22 Temmuz 2026
Graintürk Holding (GRTHO): 0,3817 TL
28 Temmuz 2026
Mercan Kimya (MERCN): 0,1786 TL
29 Temmuz 2026
Osmanlı Yatırım (OSMEN): 0,0425 TL
31 Temmuz 2026
Mopaş Marketçilik (MOPAS): 0,2335 TL
Yatırımcıların temettü ödemesinden yararlanabilmesi için ilgili şirketlerin temettü hak kullanım tarihlerini ve pay sahipliği koşullarını dikkate alması gerekiyor.
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