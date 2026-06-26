Marmara Holding A.Ş. (MARMR), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, iştiraki Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki paylarının satışı için önemli bir adım attığını duyurdu.

93 MİLYON DOLARLIK SATIŞ İÇİN ÖN MUTABAKAT

Şirket açıklamasına göre, Polisan Kansai Boya'nın diğer yüzde 50 ortağı olan Japonya merkezli Kansai Paint Co., Ltd. ile yapılan görüşmeler sonucunda, Marmara Holding'in şirkette sahip olduğu yüzde 50 oranındaki payların tamamının prensipte 93 milyon ABD doları bedelle Kansai Paint'e satılmasına ilişkin bağlayıcı olmayan bir ön mutabakat mektubu (Memorandum of Understanding - MoU) 26 Haziran 2026 tarihinde imzalandı.

MARMR HİSSE DETAY SAYFASINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

NİHAİ SATIŞ İÇİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR

KAP açıklamasında, işlemin tamamlanmasının Kansai Paint tarafından gerçekleştirilecek durum tespit (due diligence) incelemesinin tamamlanmasına, taraflar arasında nihai sözleşmeler üzerinde anlaşmaya varılmasına, sözleşmelerin imzalanmasına ve gerekli resmi izin ile onayların alınmasına bağlı olduğu belirtildi.