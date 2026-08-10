Opel, Türkiye'deki üretim faaliyetlerine uzun bir aranın ardından geri dönüyor. Markanın hafif ticari araç ailesinde önemli bir yere sahip olan Combo modelinin üretimi Bursa'ya taşınıyor.

Combo'nun 2026 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren Tofaş Fabrikası'nda üretim bantlarından indirilmesi planlanıyor.

Böylece Opel, İzmir Torbalı'daki otomobil üretiminin 2000 yılında sona ermesinden 26 yıl sonra Türkiye'de yeniden üretime başlamış olacak.

OPEL COMBO ARTIK BURSA'DA ÜRETİLECEK

Opel'in Bursa'daki üretim ağı Combo ile daha da genişleyecek. Tofaş Fabrikası'nda daha önce Zafira, Vivaro ve Vivaro Kamyonet modellerinin üretimine başlanmıştı.

Combo'nun da programa dahil edilmesiyle Bursa fabrikası, Opel'in hafif ticari araç üretimindeki önemli merkezlerinden biri haline gelecek.

Türkiye'de üretilecek Combo modelleri "Made in Türkiye" etiketiyle satışa sunulacak.

256 MİLYON EUROLUK YATIRIM

Combo'nun Bursa'da üretime alınması, Tofaş ile Stellantis arasında 2025 yılında imzalanan K9 projesi kapsamında açıklanan üretim takvimiyle de örtüşüyor.

Anlaşma kapsamında K9 kodlu hafif ticari araç ve combi versiyonlarının çoklu enerji platformlarında Bursa'da üretilmesi kararlaştırılmıştı.

Proje için 256 milyon euro yatırım öngörülürken, demonte araçlar dahil yıllık 150 bin adet üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.

Üretimin ise 2026'nın üçüncü çeyreğinde başlaması planlanıyor.

Combo'nun aynı dönemde üretim programına dahil edilmesi, modelin Tofaş'ın yeni hafif ticari araç yapılanmasındaki konumunu güçlendirecek.

TOFAŞ'IN STELLANTİS ÜRETİMİNDEKİ ROLÜ BÜYÜYOR

Tofaş ile Stellantis arasındaki iş birliğinin diğer önemli ayağını ise K0 projesi oluşturuyor.

Koç Holding ile Stellantis arasında 2023 yılında imzalanan anlaşmayla K0 kodlu orta sınıf hafif ticari araç ailesinin ticari ve binek versiyonlarının üretimi Tofaş'a tahsis edilmişti.

Tofaş'ın mevcut üretim yapılanmasında K0 orta hafif ticari araç grubu dört farklı Stellantis markası için Bursa'da üretiliyor.

K9 projesinin devreye alınması ve Opel Combo'nun üretim programına eklenmesiyle Bursa fabrikasının Stellantis'in Türkiye'deki hafif ticari araç üretimindeki ağırlığının artması bekleniyor.

COMBO TÜRKİYE'DE 2025'TE 15 BİN 722 ADET SATTI

Combo, Opel'in Türkiye'deki hafif ticari araç satışlarında da önemli bir konumda bulunuyor.

Opel, 2025 yılında Türkiye'de toplam 27 bin 471 hafif ticari araç satışı gerçekleştirdi. Marka bu sonuçla segmentinde en fazla satış yapan üçüncü üretici oldu.

Toplam satışların 15 bin 722 adedini Combo modeli oluşturdu.

Modelin güçlü performansı 2026 yılında da devam etti. Combo, 2026'nın ilk 7 ayında 7 bin 779 adet satılırken C-Combivan segmentinde yaklaşık yüzde 15 pazar payına ulaştı.

Yerli üretime geçişle birlikte modelin tedarik, lojistik ve bulunabilirlik açısından avantaj elde etmesi ve Türkiye pazarındaki rekabet gücünün artması hedefleniyor.

OPEL COMBO'NUN MOTOR SEÇENEKLERİ

Opel Combo Türkiye'de Essential, Edition ve Ultimate donanım seviyeleriyle satışa sunuluyor.

Modelde 130 HP güç üreten 1.5 litrelik dizel motor yer alıyor. Motor, 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

Opel Vizör ön yüz tasarımı, dijital kokpit, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve Intelli-Lux LED Matrix Far teknolojisi de modelin öne çıkan özellikleri arasında bulunuyor.

OPEL 26 YIL SONRA TÜRKİYE'DE YENİDEN ÜRETİCİ OLACAK

Opel'in Türkiye'deki üretim geçmişi 1980'li yılların sonuna kadar uzanıyor.

Alman otomotiv üreticisi, 1989 yılında 40 milyon Alman Markı yatırımla İzmir Torbalı'da fabrika kurdu. Tesiste 1990 yılından itibaren Vectra üretimine başlandı.

İlk yıl 1.156 otomobil üretilirken, üretim 1993 yılında 12 bin adedin üzerine çıktı. Vectra A'nın ardından Vectra B modeli de Torbalı'daki fabrikada üretildi.

Opel'in Avrupa'daki üretim yapılanmasını yeniden düzenlemesinin ardından Torbalı'daki otomobil üretimi 2000 yılında sona erdi.

Aradan geçen 26 yılın ardından Combo'nun Bursa'da üretime alınmasıyla Opel'in Türkiye'deki üretim serüveni yeniden başlayacak.

GELİŞME TOASO HİSSELERİNİ ETKİLER Mİ?

Opel Combo'nun Bursa'daki Tofaş Fabrikası'nda üretilecek olması, Borsa İstanbul'da işlem gören Tofaş (TOASO) hisseleri açısından da yakından takip ediliyor.

K9 projesi kapsamında 256 milyon euroluk yatırım ve demonte araçlar dahil yıllık 150 bin adetlik üretim kapasitesi hedeflenirken, Combo'nun üretim programına dahil edilmesi Tofaş'ın üretim hacmi ve kapasite kullanımını destekleyebilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte K9 yatırımının daha önce kamuoyuna açıklanmış olması nedeniyle gelişmenin TOASO hisseleri üzerindeki etkisinde, yatırımcıların haberi ne ölçüde fiyatladığı belirleyici olacak.