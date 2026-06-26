Akbank T.A.Ş. (AKBNK), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada takipteki kredi alacak portföyünün bir bölümünün satışını gerçekleştirdiğini duyurdu.

3,259 MİLYAR TL'LİK PORTFÖY DEVREDİLDİ

Şirket açıklamasına göre, bankanın 3 milyar 259 milyon TL tutarındaki takipteki kredi alacak portföyü, 514 milyon TL bedel karşılığında satıldı.

SATIŞ 6 VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİNE YAPILDI

Söz konusu portföy şu şirketlere devredildi;

Dünya Varlık Yönetimi A.Ş.

Denge Varlık Yönetimi A.Ş.

Emir Varlık Yönetimi A.Ş.

İstanbul Varlık Yönetimi A.Ş.

Ortak Varlık Yönetimi A.Ş.

Pozitif Varlık Yönetimi A.Ş.

TAKİPTEKİ KREDİ ALACAĞI NEDİR?

Takipteki kredi alacakları, geri ödemesinde gecikme yaşanan ve bankalar tarafından tahsilatı için yasal takip süreci başlatılan kredileri ifade eder. Bankalar bu tür alacakları bilançolarını güçlendirmek amacıyla zaman zaman varlık yönetim şirketlerine devredebiliyor.

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