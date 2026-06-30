Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen resmi açıklamada, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 1 Temmuz 2026 olarak belirlendiği duyuruldu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 17 Haziran 2026 tarihinde onaylanan ve 24 Haziran 2026'da tescil işlemleri tamamlanan karar doğrultusunda şirket, mevcut sermayesini ikiye katlayacak.

BMS Birleşik Metal'in 150 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamen özsermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanmak suretiyle 300 milyon TL’ye yükseltilecek. Artırılan 150 milyon TL’lik pay, mevcut hissedarlara herhangi bir bedel talep edilmeksizin dağıtılacak.

BEDELSİZ SÜRECİ İÇİN KRİTİK TAKVİM BELİRLENDİ

Şirket ortaklarının hesaplarına yeni payların geçeceği süreçle ilgili 3 günlük kritik takvim şu şekilde açıklandı:

• 1 Temmuz 2026 (Yarın): Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi. (Hisseler bu tarihten itibaren bölünmüş fiyatla işlem görmeye başlayacak.)

• 2 Temmuz 2026: Bedelsiz pay almaya hak kazanan yatırımcıların netleşeceği "kayıt tarihi".

• 3 Temmuz 2026: Yeni hisselerin yatırımcı hesaplarına yansıtılacağı "ödeme tarihi".

Şirketten KAP’a yapılan resmi açıklamada sürecin işleyişine dair şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 150.000.000 TL'den 300.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 150.000.000 TL nominal değerli paylar, 01.07.2026 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından kaydi sistem düzenlemeleri çerçevesinde pay sahiplerimize bedelsiz olarak dağıtılmaya başlanacaktır."

YATIRIMCILARIN DİKKATİNE!

1 Temmuz 2026 Çarşamba günü seans açılışından itibaren BMSTL hisse fiyatı, teorik olarak yarı yarıya bölünerek yeni baz fiyattan işlem görmeye başlayacak.

Yatırımcıların bu haklardan yararlanabilmesi için ekstra bir başvuru yapmasına gerek bulunmamakta olup, işlemler MKK tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecek.

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