Hisse fiyatındaki yükselişin, işlem adedindeki agresif artışla desteklenmesi, bu şirketlere yeni ve güçlü yatırımcı girişlerinin başladığı şeklinde yorumlanıyor.

Holding, enerji, teknoloji, lojistik ve sanayi sektörlerinde yer alan hisselerde adeta hacim patlaması yaşandı. İşte alımların hızlandığı o 10 hisse ve öne çıkan verileri:

ZİRVEDE HACMİ 10 KATINA ÇIKAN MARMARA HOLDİNG VAR

• Marmara Holding (MARMR): İşlem adedini yüzde 873,47 gibi rekor bir oranda artırarak listenin zirvesine yerleşti. Adeta el değiştiren hissede fiyat 2,48 TL'den 2,49 TL'ye yükselirken, gün içi ağırlıklı ortalama fiyat 2,64 TL olarak gerçekleşti.

• Klimasan Klima (KLMSN): Sanayi kanadında en çok dikkat çeken hisse oldu. İşlem adedi yüzde 555,01 artan KLMSN, fiyatını 31,14 TL'den 34,24 TL'ye taşıdı. Ağırlıklı ortalama fiyat ise 33,40 TL oldu.

• Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE): Enerji sektöründeki hareketliliğin öncüsü olan hissede işlem adedi yüzde 399,99 arttı. Hisse günü 22,10 TL'den 23,74 TL'ye yükselerek kapattı.

HOLDİNG, TEKNOLOJİ VE LOJİSTİK HİSSELERİNE YOĞUN İLGİ

Hacim artış trendinin piyasaya yayılmasıyla birlikte, listenin devamında şu şirketler dikkat çekti:

• Güler Yatırım Holding (GLRYH): İşlem adedi yüzde 397,50 yükseldi. Yoğun alımlarla birlikte hisse fiyatı 3,18 TL'den 3,35 TL'ye çıktı.

• Reysaş Lojistik (RYSAS): İşlem adedi yüzde 302,05 artarken, hisse günü 21,98 TL'den 22,38 TL'ye yükselerek tamamladı. Gün içi ağırlıklı ortalama fiyatı ise 22,92 TL oldu.

• Lydia Yeşil Enerji (LYDYE): Yüksek fiyatlı hisseler grubunda yer alan şirketin işlem adedi yüzde 300,68 arttı. Hisse, 13.150 TL seviyesinden 13.400 TL'ye tırmandı.

• Onur Teknoloji (ONRYT): Teknoloji hisselerine gelen alım dalgasıyla işlem adedi yüzde 252,39 yükselirken, hisse fiyatı 62,55 TL'den 65,60 TL'ye çıktı.

• Pasifik Teknoloji (PATEK): Listenin bir diğer teknoloji temsilcisinde işlem adedi yüzde 244,54 arttı. Hisse, 21,88 TL'den 24,06 TL'ye yükselerek dikkat çekici bir performans sergiledi.

• Mobiltel İletişim (MOBTL): Telekomünikasyon ve iletişim sektöründeki hareketlilikle işlem adedi yüzde 243,72 artarken, hisse fiyatı da 13,27 TL'den 13,55 TL'ye yükseldi.

• Gıpta Ofis Kırtasiye (GIPTA): İşlem adedi yüzde 237,60 artış gösterdi. Hisse 68,90 TL'den 73,95 TL'ye yükselirken, ağırlıklı ortalama fiyatı 72,50 TL olarak kayıtlara geçti.

PERAKENDE VE KIRTASİYE GRUBUNDA GIPTA SÜRPRİZİ

Listenin son sırasında yer almasına rağmen Gıpta Ofis Kırtasiye (GIPTA) hem fiyat hem de hacim performansıyla göz doldurdu.

İşlem adedi yüzde 237,60 artış gösteren hisse, 68,90 TL'den başladığı günü 73,95 TL'den tamamladı. Hissenin gün boyu işlemlerindeki ağırlıklı ortalama fiyatı ise 72,50 TL olarak kayıtlara geçti.

Teknik analizde işlem adedindeki sert ve ani artışlar, tek başına kalıcı bir rallinin habercisi olmasa da fiyatın yukarı yönlü hareketiyle eş zamanlı gerçekleştiğinde kurumsal yatırımcıların tahtaya dahil olduğunu gösterir.

İşlem adedi normal ortalamasının birkaç kat üzerine çıkan bu 10 hisse, kısa vadeli momentum takip eden yatırımcılar için yakın izleme listesinde bulunuyor.

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