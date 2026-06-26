ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yeni bir sipariş aldığını duyurdu.

Şirket açıklamasına göre sipariş, NVIDIA yapay zeka hızlandırıcı teknolojileri ile DELL kurumsal çözümleri kullanılarak yapay zeka altyapı sistemlerinin kurulumu ve tedarikini kapsıyor.

SİPARİŞ TUTARI 706 BİN 800 DOLAR

KAP açıklamasında, söz konusu siparişin KDV dahil 706.800 ABD doları tutarında olduğu belirtildi. Siparişin Türk lirası karşılığı ise 32.876.025 TL olarak açıklandı.