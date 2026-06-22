İngiltere Başbakanı Keir Starmer, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Downing Street'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Starmer, bu sabah Kral Charles III ile görüştüğünü belirterek, İşçi Partisi'nin Ulusal Yürütme Komitesi'nden (NEC) yeni liderlik seçimi için takvimin belirlenmesini isteyeceğini söyledi.

Görev sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Starmer, başbakanlık görevini devredeceği halefine tam destek vereceğini ifade etti.

Starmer, adaylık başvurularının 9 Temmuz'da başlayacağını duyurdu.

İNGİLİZ STERLİNİ NE DURUMDA?

Şubat ayından bu yana Keir Starmer üzerindeki siyasi baskının artmasıyla değer kaybeden sterlin, son gelişmelerin ardından dolar karşısında yüzde 0,2 gerileyerek 1,319 seviyesine indi. İngiliz para birimi böylece son üç ayın en düşük seviyelerine yakın seyrini sürdürdü.

Opsiyon piyasalarında ise yatırımcıların sterlindeki olası dalgalanmalara karşı korunma talebinin arttığı görüldü. Bu durum, önümüzdeki haftalarda kur oynaklığına karşı hedge maliyetlerinin yükselmesine neden oldu.