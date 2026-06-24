Savunma sanayisinde küresel dengeleri değiştirecek bir askeri tedarik hamlesi, uluslararası haber ajansı Reuters tarafından duyuruldu.

Konuya yakın güvenilir kaynaklara dayandırılan habere göre ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Türkiye'ye yüz milyonlarca dolar değerinde onlarca askeri jet motorunun satışını gerçekleştirmek üzere düğmeye bastı.

KAAN İÇİN MOTOR ALINACAK

Satışa konu olan ve Amerikan havacılık devi General Electric (GE) tarafından üretilen jet motorları, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerlilik oranını artırma vizyonunun en stratejik halkası olan Milli Muharip Uçak KAAN projesinde kullanılacak.

İlk adımları 2016 yılında atılan Türkiye’nin ilk yerli beşinci nesil savaş uçağı KAAN için planlanan bu dev tedarik paketinin toplam maliyetinin 700 milyon doları aşacağı ifade ediliyor.

KONGRE'DE İTİRAZ VAR ANCAK SÜREÇ HIZLANIYOR

Söz konusu askeri satış pakedi, ABD kanadında tamamen pürüzsüz ilerlemiyor. ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Demokrat Gregory Meeks, gayriresmi inceleme süreci kapsamında satış planına yönelik itirazlarını dile getirdi ve pakete henüz yeşil ışık yakmadı.

Ancak Beyaz Saray kaynakları, Kongre'den gelen bu çatlak seslere rağmen satışın önümüzdeki günlerde netleşeceğini öngörüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, konuya ilişkin resmi satış bildirimini çok kısa bir süre içinde Kongre'nin onayına sunması bekleniyor. Konuyla ilgili görüşü sorulan ABD Dışişleri Bakanlığı ise henüz resmi bir açıklama yapmadı.

ANKARA'DAKİ TARİHİ NATO ZİRVESİ ÖNCESİ STRATEJİK VİRAJ

Jet motoru tedarikinde yaşanan bu sıcak gelişme, zamanlaması açısından da büyük bir sembolik ve stratejik öneme sahip.

Savunma harcamaları, yük paylaşımı ve küresel/bölgesel güvenlik mimarisinin yeniden dizayn edildiği kritik bir dönemde Türkiye, 7-8 Temmuz tarihlerinde başkent Ankara'da gerçekleştirilecek tarihi 36. NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.