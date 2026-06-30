Borsa İstanbul A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı açıklamayla 6 şirketin endeks hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarında (FDPO) değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, DAP Gayrimenkul (DAPGM), Ensari Sınai Yatırımlar (ENSRI), INFO Yatırım (INFO), İzdemir Enerji (IZENR), Koza Polyester (KOPOL) ve TAB Gıda (TABGD) paylarının fiili dolaşımdaki pay oranları güncellendi.

Söz konusu değişiklikler 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

FİİLİ DOLAŞIM ORANI DEĞİŞEN HİSSELER

DAP Gayrimenkul (DAPGM): %34

Ensari Sınai Yatırımlar (ENSRI): %46

INFO Yatırım (INFO): %67

İzdemir Enerji (IZENR): %31

Koza Polyester (KOPOL): %27

TAB Gıda (TABGD): %30

Fiili dolaşım oranı, bir şirketin borsada işlem gören halka açık paylarının toplam ödenmiş sermayesine oranını ifade ediyor. Bu oran, Borsa İstanbul endekslerinin hesaplanmasında kullanılan önemli kriterler arasında yer alıyor.

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