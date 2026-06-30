Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'da işlem gören Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret AŞ (HKTM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü incelemeler kapsamında yeni bir tedbir kararı aldı.

Kurul, pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde piyasa bozucu nitelikte fiiller işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle iki yatırımcı hakkında geçici işlem yasağı uygulanmasına hükmetti.

İKİ YATIRIMCIYA 6 AY İŞLEM YASAĞI

SPK bülteninde yer alan karara göre, Atıf Tunç Atıl ile İlham Çelebi, yatırımcı hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen 30 Haziran 2026 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süreyle borsalarda geçici işlem yasağına tabi tutulacak.

Kararın, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile "Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği" kapsamında alındığı belirtildi.

KARARIN GEREKÇESİ NE?

SPK açıklamasında, HKTM pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde piyasa bozucu eylemlere ilişkin makul şüphe oluştuğu ifade edildi.

Kurul, incelemeler devam ederken yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla geçici tedbir uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

İŞLEM YASAĞI NE ANLAMA GELİYOR?

Geçici işlem yasağı kararı kapsamında ilgili kişiler, yasak süresi boyunca Borsa İstanbul piyasalarında alım-satım işlemi gerçekleştiremeyecek. Bu tedbir, inceleme sürecinde piyasanın sağlıklı işleyişini ve yatırımcıların korunmasını amaçlayan önleyici uygulamalar arasında yer alıyor.