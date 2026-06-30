Küresel piyasalarda yeni işlem gününde yatırımcıların odağında ABD-İran heyetlerinin Katar'da gerçekleştireceği görüşme, yurt içindeki ekonomik veriler ve Kabine Toplantısı yer alıyor. Borsa İstanbul'da ise güne yatay bir açılış bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Doha'daki görüşmelerin önemli sonuçlar doğurabileceğini ancak beklentilerin temkinli tutulması gerektiğini söyledi. Beyaz Saray, görüşmelere Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner'in katılacağını açıkladı.

Trump ayrıca akaryakıt şirketlerine fiyatları düşürme çağrısı yaparken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevden alınması için yeniden girişimde bulunabileceğinin sinyalini verdi.

Öte yandan Umman, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretlendirilmesine karşı olduğunu açıklarken, otomotiv üreticisi Stellantis ise parça tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle Torino'daki Fiat 500 fabrikasında üretim arasını bir hafta daha uzattı.

Yurt içinde bugün işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi verileri takip edilirken, haftanın en kritik gündem maddelerinden biri ise cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi olacak.

ŞİRKET HABERLERİ

Borsa şirketlerinin 29 Haziran 2026 tarihinde KAP'a gönderdiği bildirimlerden öne çıkanlar şu şekilde;

ORZAX – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler İnfo Yatırım aracılığıyla 29 – 30 Haziran – 1 Temmuz’da toplanacak.

SOHOE.HE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış yöntemi ile 30 Haziran – 1 Temmuz’da toplanacak.

ISVEA – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 1 – 2 – 3 Temmuz’da toplanacak.

GOLDA. HE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış yöntemi ile 1 – 2 Temmuz’da toplanacak.

EKIM – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 1 – 2 – 3 Temmuz’da toplanacak.

ORZAX – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler İnfo Yatırım aracılığıyla bugün ve yarın toplanacak.

SOHOE.HE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış yöntemi ile bugün ve yarın toplanacak.

ISVEA – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 1 – 2 – 3 Temmuz’da toplanacak.

GOLDA. HE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış yöntemi ile 1 – 2 Temmuz’da toplanacak.

EKIM – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 1 – 2 – 3 Temmuz’da toplanacak.

ASTOR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 4,2 milyar TL’den 40 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

AKFIS – VBTS kapsamında şirket paylarına 29 Temmuz’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

AKFGY– Ocak - Mayıs döneminde kira gelirlerinin euro bazında %27 arttığı açıklandı.

BETAE – Şirket payları 1 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

BRISA – 6 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

BALSU – BG Holding tarafından 358.000.000 adet payın pay başına 18,42 TL fiyattan 23 alıcıya TAS’ta satışı bugün gerçekleşecek.

BIOEN -Doğanlar Yatırım Holding tarafından 74.500.000 adet payın pay başına 18,10 TL fiyattan TAS’ta 7 alıcıya satıldığı açıklandı.

BRKO – Neva Prestij Yapı’nın %51’inin alınması kapsamında görüşmelere başlanmasına karar verildiği açıklandı.

DOFER – Şirketin, Karabük fabrikasında çatı GES için görüşmelere başlandığı açıklandı.

DURKN – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli kurum kredi rating notunun A-(tr)’den BBB (tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

EKGYO – Şirket ile TOKİ arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında İstanbul Küçükçekmece Halkalı 'da arsa üzerinde geliştirilecek İstanbul Küçükçekmece Halkalı Batı 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesine en yüksek teklifin Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Gelirinde 7,8 milyar TL olduğu açıklandı.

FORTE – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 225 milyon TL’den 335 milyon TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.

GIPTA – 5 yatırımcı tarafından toplam 500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvuru yapıldı.

GOODY – Şirketin, işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla Goodyear S.A.'dan kullandığı toplam 850 milyon TL tutarındaki grup kredisini 15 Aralık 2026 vadeli olarak yenilediği açıklandı.

HUNER – Şirketin, Letonya’da SW Electricity SIA unvanşı şirketin %60’ını 359.760 euroya aldığı açıklandı.

HKTM – Şirket ortaklarının 25 – 26 Haziran’da gerçekleştirdiği pay satış işlemlerinin, kişisel kazanç amacıyla değil, özellikle savunma sanayii projeleri için kullanılacak kredi süreçlerinde teminat yapısını güçlendirmek amacıyla yapıldığı açıklandı.

IZENR – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun BBB olarak belirlendiği açıklandı.

IHLGM – Şirketin, Balıkesir Kepsut ve Burdur Yeşilova’da bulunan maden ruhsatının devrine ilişkin sözleşmenin imzalandığı, toplamda 2 milyon dolar devir bedeli öngörüldüğü açıklandı.

ISMEN – 92 gün vadeli 3,4 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

KRVGD – Şirketin bağlı ortaklığı Kervan USA'nın ABD'de ödediği gümrük vergilerine ilişkin iade sürecinin tamamlandığı, ve tahsil edilen tutarın 3,7 milyon dolara ulaştığı açıklandı.

KUYAS – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun BBB+(tr)’den BB-(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

KAREL – Şirketin, %54 bağlı ortaklığı Daiichi Elektronik'in bir otomotiv şirketinden araç bileşenlerinin geliştirilmesi, validasyonu ve seri üretimini kapsayan proje için nominasyon aldığı ve yaklaşık 5 yıllık yeni iş ilişkisinin toplam büyüklüğünün 100 milyon dolar olduğu açıklandı.

MEGMT – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

MHRGY – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 3 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

MSGYO – Leyla Beytaş tarafından 162.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

MNDTR – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

MHRGY – Şirketin Çekmeköy'de geliştireceği villa projesinde yüksek gelen müteahhit teklifleri nedeniyle sözleşmeyi revize ettiği, yeni ek protokolle daha uygun maliyetli müteahhitlerle görüşülecek ve proje gelir paylaşımı Şirket %52,09, arsa sahibi %47,91 olacak şekilde yeniden düzenlendiği açıklandı.

MAALT – Divan Talya Oteli’nin 1 Temmuz’da ticari faaliyetlerine başlayacağı açıklandı.

OZRDN – Şirketin, üretime ilişkin faaliyetlerinin %100 bağlı ortaklığı olan Bizofol Yalıtım Ürünleri Sanayi bünyesinde devam ettirilmesine ilişkin sürecin başlatılmasına karar verildiği açıklandı.

OFSYM – 2027 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanan Samsun Üretim Tesisinde hammadde depolama altyapısının güçlendirilmesi ve operasyonel verimliliğin artırılması amacıyla kurulacak silo yatırımına ilişkin inşaat ruhsatının alındığı açıklandı.

OZSUB – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun BBB+(tr)’den A-(tr)’ye yükseltildiği açıklandı.

PEKGY – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun BBB-(tr)’den BBB(tr)’ye yükseltildiği açıklandı.

PLTUR – Bayram Albayrak, Nuri Albayrak, Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak, Muzaffer Albayrak ve Mesut Muhammet Albayrak'a ait halka açık olmayan payların bir kısmının, grup şirketlerimizden Pakistan'da yerleşik Albayrak92 Limited'e devri kapsamında Pay Devir Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

SMRTG – Şirketin bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama’nın 14,6 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

SEKUR – VBTS kapsamında şirket paylarına 29 Temmuz’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildi.

TATEN – Şirket tarafından TEİAŞ aleyhine açılan, 2021 yılı RES Katkı Payı Bedeli'nin iadesi davasının şirket tarafından kazanıldığı ve 37,8 milyon TL’nin şirkete ödenmesine karar verildiği açıklandı.

TKNSA – 8 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

TSPOR – Şirketin, Yıldız Entegre Ağaç ile 50 milyon TL’lik sponsorluk anlaşması imzaladığı açıklandı.

TSPOR – Şirketin, Yıldız Holding ile 80 milyon TL’lik sponsorluk anlaşması imzaladığı açıklandı.

TSPOR – Futbolcusu Felipe Augusto Da Silva'nın 15 milyon euroya Zenit’e satıldığı açıklandı.

TRALT – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 5 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

TRALT – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 85.125.000 adet paya karşılık 5 milyar TL’ kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

TRALT – TRMET paylarında alım yapılmasına karar verildiği açıklandı.

TRALT – TRENJ paylarında alım yapılmasına karar verildiği açıklandı.

TRMET – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 600 milyon TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

TRENJ – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 400 milyon TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

TSKB – 750 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yatırımcılardan talep toplama sürecinin tamamlandığı açıklandı.

VAKFA – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

YEOTK – Şirketin bağlı ortaklığı Call Energy’nin Zambiya'daki büyüme stratejisi kapsamında mevcut 60 MWp GES ve 20 MWh BESS projesinin yer aldığı sahada, 60 MWdc kapasiteli ikinci faz güneş enerjisi yatırımı için bağlayıcı ön anlaşmalar imzalayarak bölgedeki yatırımını genişletme kararı aldığı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

GOODY – Şirket sermayesi 2 Temmuz’da 270 milyon TL’den %462,96 oranında bedelsiz olarak 1,2 milyar TL artışla 1,5 milyar TL’ye yükseltilecek.

GRTHO – Şirket sermayesinin 125 milyon TL’den %950 oranında bedelsiz olarak 1,2 milyar TL artışla 1,3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

MHRGY – Şirket sermayesinin 1,2 milyar TL’den %50 oranında bedelsiz olarak 620,2 milyon TL artışla 1,9 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLER

Şirket Brüt Net Verim Tarih ISSEN 0,0400 0,0340 %0,53 30.06.2026 KIMMR 0,2083 0,1771 %1,29 30.06.2026 INDES 0,2173 0,1847 %1,92 01.07.2026 KCAER 0,1697 0,1443 %1,13 01.07.2026

PAY ALIM-SATIMLAR

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 29 Haziran 2026 tarihinde KAP'a gönderdiği pay alım-satım bildirimlerinden öne çıkanlar şu şekilde;

AKSGY – Akkök Holding tarafından 9,82 – 9,87 TL fiyat aralığından 2.750.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,39’a yükseldi.

AKSA – Emniyet Ticaret tarafından 11,62 – 11,91 TL fiyat aralığından 1.396.494 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %25,56’ya yükseldi.

BRMEN – İbrahim Akkuş tarafından 8,83 – 13,88 TL fiyat aralığından 9.304.540 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,42’ye yükseldi.

BLUME – Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bulut tarafından 30,48 – 31,58 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %24,21’e yükseldi.

HEKTS – HSBC Holidngs tarafından 443.4000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,29’a yükseldi.

ISGYO – Trakya Yatırım Holding tarafından 24,86 – 27,30 TL fiyat aralığından 1.938.976 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,20’ye yükseldi.

MARBL – Osman Cavit Turunç tarafından 13,50 – 13,59 TL fiyat aralığından 96.383 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,75’e geriledi.

MANAS – Pardus Portföy tarafından 486.868 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,90’a geriledi.

MACKO – Mathzone tarafından 34,30 – 34,44 TL fiyat aralığından 11.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %12,51’e yükseldi.

MAGEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.003.356 adet pay 30,88 – 32,36 TL fiyat aralığından geri alındı.

NTHOL – Besim Tibuk tarafından 44,00 – 44,68 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %37,42’ye yükseldi.

SISE – Trakya Yatırım Holding tarafından 44,16 – 45,32 TL fiyat aralığından 5.471.825 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,18’e yükseldi.

TSKB – Trakya Yatırım Holding tarafından 11,75 – 12,21 TL fiyat aralığından 8.030.973 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,29’a yükseldi.

Bugün genel kurulu olan şirketler; ADESE, BAHKM, CEMAS, EGEPO, LRSHO, RTALB

(İNFO YATIRIM)