Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararları doğrultusunda devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında daha önce üzerlerine kısıtlamalar getirilen Anel Elektrik (ANELE) ve Saray Matbaacılık (SAMAT) paylarındaki tüm yasaklar, bugün seans sonu itibarıyla resmen vadelerini doldurdu.

İki hisse senedi de yarın sabahtan itibaren hiçbir kısıtlama, filtre veya ek kurula takılmaksızın normal işlem esaslarıyla tahtada alıcı ve satıcılarla buluşacak.

ANELE PAYLARINDA "TEK FİYAT" VE "EMİR PAKETİ" DÖNEMİ BİTİYOR

Son dönemde tahtasındaki olağandışı hareketlilik nedeniyle Borsa İstanbul yönetiminin aşamalı olarak en ağır yaptırımları uyguladığı Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (ANELE), yarın derin bir nefes alacak.

Haziran ayı başından bu yana yatırımcıların işlem yapmasını oldukça zorlaştıran ve hisse üzerindeki likiditeyi daraltan şu tedbirlerin tamamı cuma günü seans açılışıyla birlikte kalkıyor:

• Tek Fiyat İşlem Yöntemi (Hissede sürekli işlem yapılabilecek)

• Emir Paketi Tedbiri (Piyasa emri kısıtlaması, emir iptali yasağı ve miktar azaltımı yasakları son buluyor)

• Brüt Takas Uygulaması (T+2 takas kuralları normale dönüyor)

• Kredili İşlem ve Açığa Satış Yasağı

SAMAT ÜZERİNDEKİ BASKI AZALIYOR

Aynı takvim doğrultusunda 3 Haziran 2026'dan bu yana VBTS kapsamında ablukaya alınan bir diğer hisse olan Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT) payları da eski özgürlüğüne kavuşuyor.

SAMAT tahtasında yatırımcıların elini kolunu bağlayan şu kısıtlamalar tamamen kaldırıldı:

• Emir Paketi Tedbiri

• Brüt Takas Uygulaması

• Kredili İşlem Yasağı

TEDBİRLERİN KALKMASI HİSSE PERFORMANSINI NASIL ETKİLER?

Borsada bir hissenin üzerindeki brüt takas, emir paketi ve özellikle de "tek fiyat" gibi ağır kısıtlamaların kalkması, o tahtadaki likiditeyi (işlem hacmini) ve derinliği ani bir şekilde artırır.

Yatırımcıların gün içi al-sat yapabilmesinin ve kredili pozisyon açabilmesinin önü açıldığı için bu durum genellikle ilk günlerde yüksek volatiliteye (oynaklığa) yol açar.

Yasakların kalkması piyasa tarafından genellikle pozitif bir haber akışı olarak fiyatlansa da yatırımcıların seans açılışındaki ilk emirlerde temkinli olması ve tahtadaki alıcı-satıcı dengesini izlemesi öneriliyor.

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