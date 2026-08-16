Borsa İstanbul'da 10-14 Ağustos haftasında yabancı kurumların işlemleri yatırımcıların radarında yer aldı. Haftayı yükselişle tamamlayan BIST 100'de HSBC üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde özellikle bankacılık, savunma, enerji ve havacılık hisselerindeki yüksek hacimli alım-satımlar dikkat çekti.

HSBC'DEN YKBNK'DE 848 MİLYON TL'LİK SATIŞ

10-14 Ağustos döneminde HSBC'nin en yüksek net satışı YKBNK'de gerçekleşti. Kurum, 34,53 TL ortalama maliyetle 848.216.327,70 TL net satış gerçekleştirirken YKBNK'nin HSBC'nin toplam satış hacmindeki payı yüzde 23,83 oldu.

YKBNK hissesi haftanın son işlem gününü 35,42 TL'den tamamladı. Hisse, 10 Ağustos'taki 34,00 TL'lik kapanışına kıyasla hafta sonunda daha yüksek bir seviyeye ulaştı.

HSBC'NİN EN FAZLA SATTIĞI HİSSELER

Hisse Net satış Pay Maliyet YKBNK 848.216.327,70 TL %23,83 34,53 TL ASELS 417.030.047,25 TL %11,72 400,721 TL TUPRS 381.669.766,00 TL %10,72 350,599 TL THYAO 269.425.720,50 TL %7,57 299,356 TL EREGL 240.860.144,56 TL %6,77 37,691 TL Diğer 1.402.084.811,23 TL %39,39 -

HSBC EN ÇOK ISCTR ALDI

Satış tarafında YKBNK öne çıkarken, HSBC'nin haftalık alım listesinin ilk sırasında İş Bankası C (ISCTR) yer aldı.

Kurum, ISCTR'de 12,404 TL ortalama maliyetle 504.854.737,75 TL net alım gerçekleştirdi. ISCTR'nin HSBC'nin toplam alım hacmindeki payı yüzde 20,16 olarak kaydedildi.

İkinci sırada ise 417.672.917,16 TL'lik net alımla SASA yer aldı. SASA'nın toplam alımlardaki payı yüzde 16,68 oldu.

HSBC'NİN EN FAZLA ALDIĞI HİSSELER

Hisse Net satış Pay Maliyet YKBNK 848.216.327,70 TL %23,83 34,53 TL ASELS 417.030.047,25 TL %11,72 400,721 TL TUPRS 381.669.766,00 TL %10,72 350,599 TL THYAO 269.425.720,50 TL %7,57 299,356 TL EREGL 240.860.144,56 TL %6,77 37,691 TL Diğer 1.402.084.811,23 TL %39,39 -

HSBC HAFTAYI 1,05 MİLYAR TL NET SATIŞLA KAPATTI

10-14 Ağustos haftasının toplamına bakıldığında HSBC üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde satış tarafı ağır bastı. Kurumun haftalık net işlem hacmi eksi 1.054.691.842 TL olarak gerçekleşti.

BIST 100 endeksi ise aynı haftayı yüzde 2,85 yükselişle 14.172,26 puandan tamamladı. Böylece endeksin yükseldiği haftada HSBC tarafında 1 milyar TL'yi aşan net satış gerçekleşmiş oldu.