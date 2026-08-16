ASTOR Enerji (ASTOR) hisselerinde 10-14 Ağustos haftasında aracı kurum işlemleri dikkat çekti. Hissede ilk 5 alıcının toplam işlemi 8 milyon 284 bin 87 lota ulaşırken, ilk 5 satıcı tarafında 6 milyon 708 bin 663 lotluk işlem gerçekleşti.

Alım ve satış tarafı arasındaki fark sonucunda ilk 5 kurum bazında 1 milyon 575 bin 424 lot net alım oluştu.

Haftanın en dikkat çeken işlemi ise Bank of America'dan geldi. Kurum, ASTOR'da 4 milyon 517 bin 415 lot net alımla listenin ilk sırasında yer alırken, alımlardaki payı yüzde 46,82'ye ulaştı.

BANK OF AMERICA 4,5 MİLYON LOT ASTOR ALDI

10-14 Ağustos döneminde Bank of America'nın ASTOR'daki net alımı 4.517.415 lot olarak gerçekleşti. Kurumun ortalama maliyeti 335,788 TL olurken alımlardaki payı yüzde 46,82 olarak kaydedildi.

Bank of America'yı 1.274.549 lot net alımla Tera ve 1.154.704 lotla TEB takip etti. Bu iki kurumun alımlardaki payları sırasıyla yüzde 13,21 ve yüzde 11,97 oldu.

ASTOR'DA EN FAZLA ALIM YAPAN KURUMLAR

Aracı kurum Net lot Pay Maliyet Bank of America 4.517.415 %46,82 335,788 TL Tera 1.274.549 %13,21 328,559 TL TEB 1.154.704 %11,97 328,579 TL Yapı Kredi 797.253 %8,26 262,58 TL Ak Yatırım 540.166 %5,60 413,242 TL Diğer 1.365.107 %14,15 -

ASTOR'DA SATIŞ TARAFINDA GLOBAL İLK SIRADA

ASTOR'da haftanın en yüksek net satışı Global tarafından gerçekleştirildi. Kurum 1 milyon 805 bin 759 lot net satış yaparken satışlardaki payı yüzde 18,71 oldu. Ortalama maliyet ise 337,334 TL olarak gerçekleşti.

Global'i 1.689.614 lot net satışla Tacirler ve 1.498.040 lotla QNB takip etti.

ASTOR'DA EN FAZLA SATIŞ YAPAN KURUMLAR

Aracı kurum Net lot Pay Maliyet Global 1.805.759 %18,71 337,334 TL Tacirler 1.689.614 %17,51 315,142 TL QNB 1.498.040 %15,53 334,469 TL Ziraat 878.451 %9,10 331,77 TL Garanti 836.799 %8,67 326,325 TL Diğer 2.940.531 %30,47 -

ASTOR'DA İLK 5 KURUMDA 1,57 MİLYON LOT NET ALIM

Haftalık kurum dağılımında ilk 5 alıcı 8.284.087 lotluk işlem gerçekleştirirken ilk 5 satıcıdaki işlem 6.708.663 lot oldu. Böylece iki taraf arasındaki fark 1.575.424 lot net alım yönünde gerçekleşti.