ASELS hisselerinde 10-14 Ağustos haftasında aracı kurum işlemleri dikkat çekti. Haftalık takas verilerine göre hissede ilk 5 alıcının toplam alımı 16 milyon 957 bin 287 lota ulaşırken, ilk 5 satıcıda 13 milyon 100 bin 455 lotluk satış gerçekleşti.

Alım ve satışlar arasındaki fark sonucunda ASELS'te ilk 5 kurum bazında 3 milyon 856 bin 832 lotluk net alım oluştu.

Haftanın dikkat çeken detayı ise Bank of America'nın işlemleri oldu. Kurum, ASELS'teki öne çıkan alımların yüzde 41,45'ini tek başına gerçekleştirerek listenin ilk sırasında yer aldı.

BANK OF AMERICA'DAN 7,85 MİLYON LOT ASELS ALIMI

10-14 Ağustos haftasında Bank of America, ASELS'te 7 milyon 850 bin 875 lot net alımla ilk sırada yer aldı. Kurumun alımlardaki payı yüzde 41,45 olurken ortalama maliyeti 381,135 TL olarak gerçekleşti.

Bank of America'yı 5 milyon 877 bin 718 lotluk net alımla Ak Yatırım takip etti. Ak Yatırım'ın payı yüzde 31,03, ortalama maliyeti ise 381,09 TL oldu.

Böylece ilk iki sıradaki Bank of America ve Ak Yatırım'ın toplam net alımı 13 milyon 728 bin 593 lota ulaştı.

ASELS'TE EN FAZLA ALIM YAPAN KURUMLAR

Aracı kurum Net lot Pay Maliyet Bank of America 7.850.875 %41,45 381,135 TL Ak Yatırım 5.877.718 %31,03 381,09 TL QNB 1.385.362 %7,31 382,915 TL Tera 940.236 %4,96 377,154 TL Global 903.096 %4,77 367,422 TL Diğer 1.982.659 %10,47 -

GARANTİ 5,27 MİLYON LOT ASELS SATTI

Satış tarafında ise Garanti 5 milyon 272 bin 549 lotla ilk sırada yer aldı. Kurumun satışlardaki payı yüzde 27,84, ortalama maliyeti 381,934 TL olarak kaydedildi.

Garanti'yi 3 milyon 122 bin 961 lotla İş Yatırım ve 1 milyon 953 bin 503 lotla Ziraat Yatırım takip etti.

ASELS'TE EN FAZLA SATIŞ YAPAN KURUMLAR

Aracı kurum Net lot Pay Maliyet Garanti 5.272.549 %27,84 381,934 TL İş Yatırım 3.122.961 %16,49 382,671 TL Ziraat 1.953.503 %10,31 379,413 TL Vakıf 1.485.381 %7,84 382,348 TL Midas 1.266.061 %6,68 373,534 TL Diğer 5.839.491 %30,83 -

ASELS'TE ALIM TARAFI ÖNE ÇIKTI

Haftalık verilere göre ASELS'te ilk 5 alıcı 16 milyon 957 bin 287 lotluk işlem gerçekleştirirken ilk 5 satıcının satış miktarı 13 milyon 100 bin 455 lot oldu. İki taraf arasındaki fark 3 milyon 856 bin 832 lot net alım olarak kaydedildi.

Özellikle Bank of America'nın yüzde 41,45'lik payla alım listesinin başında bulunması, 10-14 Ağustos haftasının ASELS işlemlerinde öne çıkan gelişmelerinden biri oldu.

ASELS HAFTAYI YÜZDE %9,54 YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Aracı kurumların yüksek hacimli işlemler gerçekleştirdiği haftada ASELS hissesinin fiyat performansı da dikkat çekti.

ASELS, 10 Ağustos'ta 356,25 TL seviyesinden kapanırken, 14 Ağustos'ta haftayı 387,50 TL'den tamamladı. Böylece hisse 10-14 Ağustos döneminde yüzde %9,54 değer kazandı.

Hissede haftanın son işlem gününde ise satışlar öne çıktı. ASELS, 14 Ağustos'ta gün içerisinde 407,50 TL'yi görmesinin ardından yüzde 2,08 kayıpla 387,50 TL'den kapanış yaptı.