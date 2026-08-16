Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği bedelsiz sermaye artırımlarında liste güncellendi. Bedelsiz sermaye artırımıyla yatırımcılar herhangi bir ek ödeme yapmadan sahip oldukları lot sayısını artırabiliyor. Ancak işlem sonrasında hisse fiyatı bedelsiz oranında düzeltildiği için yatırımcının toplam varlığı aynı oranda artmıyor.

SPK'nın son bülteniyle 3 şirkete bedelsiz onayı çıkarken, 16 Ağustos 2026 itibarıyla 44 şirket onay bekliyor. Listedeki bedelsiz oranları ise yüzde 4000'e kadar ulaşıyor.

Peki hangi hisseler bedelsiz verecek, hangi şirket kaç lot dağıtacak? İşte 44 şirketlik güncel bedelsiz listesi...

YÜZDE 4000'E VARAN BEDELSİZ ORANLARI

Listenin en dikkat çeken şirketlerinden biri Tera Yatırım Menkul Değerler (TERA) oldu. Şirketin bedelsiz sermaye artırımı oranı yüzde 4000 olarak kayıtlarda yer alıyor.

Yüksek oranlı bedelsiz planları bulunan diğer şirketler arasında yüzde 2023,80952 ile Akın Tekstil (ATEKS), yüzde 1799,9012 ile Kordsa (KORDS), yüzde 1679 ile Destek Finans Faktoring (DSTKF), yüzde 1510,14935 ile Armada Gıda (ARMGD), yüzde 1349,64852 ile Kuvva Gıda (KUVVA), yüzde 1327,55533 ile İZ Yatırım Holding (IZINV) ve yüzde 1300 ile Hareket Proje (HRKET) ile Çağdaş Cam (CGCAM) bulunuyor.

Oncosem (ONCSM) yüzde 1200, Plastikkart (PKART) yüzde 1218,68131, Odine Solutions (ODINE) yüzde 1212,21719, Altınkılıç Gıda (ALKLC) yüzde 1100, Casa Emtia (CASA) ve Gezinomi (GZNMI) ise yüzde 1000 oranındaki bedelsiz kararlarıyla listede yer alıyor.

SPK ONAYI BEKLEYEN BEDELSİZ HİSSELERİ

Hisse Bedelsiz oranı Karar tarihi SPK başvuru tarihi CASA %1000 22 Eylül 2023 - MPARK %200 3 Kasım 2023 3 Kasım 2023 REEDR %300 3 Haziran 2025 / 19 Eylül revize 19 Eylül 2025 GZNMI %1000 5 Kasım 2025 7 Kasım 2025 TRHOL %100 21 Kasım 2025 21 Kasım 2025 ATEKS %2023,80952 16 Aralık 2025 - RUBNS %900 31 Aralık 2025 / 26 Mart 2026 revize 28 Ocak 2026 TERA %4000 19 Şubat 2026 20 Mayıs 2026 PKART %1218,68131 26 Şubat 2026 27 Şubat 2026 AYES %233,33333 31 Mart 2026 21 Mayıs 2026 HLGYO %56,25 6 Nisan 2026 3 Ağustos 2026 DSTKF %1679 9 Nisan 2026 - ONRYT %300 10 Nisan 2026 14 Nisan 2026 ODINE %1212,21719 16 Nisan 2026 17 Nisan 2026 RYGYO %250 20 Nisan 2026 - MERCN %200 24 Nisan 2026 4 Mayıs 2026 IZINV %1327,55533 7 Mayıs / 16 Haziran revize 8 Mayıs 2026 MEGMT %860 11 Mayıs 2026 3 Haziran 2026 TNZTP %70 21 Mayıs / 30 Haziran revize 14 Temmuz 2026 LIDFA %51,54270 22 Mayıs 2026 22 Mayıs 2026 ALKLC %1100 22 Mayıs 2026 17 Haziran 2026 MHRGY %50 25 Mayıs 2026 29 Haziran 2026 BLCYT %900 2 Haziran 2026 4 Haziran 2026 KUVVA %1349,64852 8 Haziran 2026 20 Temmuz 2026 BUCIM %100 12 Haziran 2026 - GRTHO %950 15 Haziran 2026 29 Haziran 2026 BARMA %204,76190 16 Haziran 2026 19 Haziran 2026 HRKET %1300 22 Haziran 2026 24 Haziran 2026 FLAP %326,66666 23 Haziran 2026 1 Temmuz 2026 INFO %100 26 Haziran 2026 3 Temmuz 2026 TEHOL %87,95178 26 Haziran 2026 - CGCAM %1300 30 Haziran 2026 22 Temmuz 2026 KLRHO %80 30 Haziran 2026 30 Haziran 2026 BYDNR %615 1 Temmuz 2026 6 Temmuz 2026 CWENE %53,02005 1 Temmuz 2026 - DURKN %666,03773 6 Temmuz 2026 3 Ağustos 2026 CEMAS %100 13 Temmuz 2026 30 Temmuz 2026 AKFYE %500 13 Temmuz 2026 20 Temmuz 2026 ONCSM %1200 16 Temmuz 2026 8 Ağustos 2026 ARMGD %1510,14935 17 Temmuz 2026 22 Temmuz 2026 PSDTC %100 17 Temmuz 2026 31 Temmuz 2026 RALYH %148,04804 23 Temmuz 2026 4 Ağustos 2026 BULGS %646,26865 23 Temmuz 2026 29 Temmuz 2026 KORDS %1799,9012 27 Temmuz 2026 28 Temmuz 2026

Bedelsiz sermaye artırımı kararı alınması veya SPK'ya başvuru yapılması, işlemin kesin olarak gerçekleştirileceği ya da belirtilen tarihte tamamlanacağı anlamına gelmiyor. Sürecin tamamlanması için gerekli onayların alınması ve şirketlerin ilgili prosedürleri yerine getirmesi gerekiyor.

YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMA

Portföy değeri değişmez: Bedelsiz sermaye artırımlarında hesabınızdaki lot sayısı artarken, hisse fiyatı da aynı oranda düşer. Bölünme günü portföyünüzdeki toplam para miktarında hiçbir artış veya azalış olmaz.

Ek ücret ödenmez: Bedelli sermaye artırımlarının aksine, bedelsiz sürecinde yatırımcının cebinden herhangi bir katılım bedeli veya ek ücret çıkmaz. Bölünme otomatik gerçekleşir.

Onay süreci: Yukarıdaki şirketlerin sermaye artırımları henüz gerçekleşmemiştir; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yayınlayacağı haftalık bültenlerde onaylanması beklenmektedir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.