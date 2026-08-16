Bedelsiz sermaye artırımı için 44 şirket SPK onayı bekliyor. Yatırımcıların para ödemeden lotlarını artıracağı listede oranlar yüzde 4000'e kadar çıkıyor.
Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği bedelsiz sermaye artırımlarında liste güncellendi. Bedelsiz sermaye artırımıyla yatırımcılar herhangi bir ek ödeme yapmadan sahip oldukları lot sayısını artırabiliyor. Ancak işlem sonrasında hisse fiyatı bedelsiz oranında düzeltildiği için yatırımcının toplam varlığı aynı oranda artmıyor.
SPK'nın son bülteniyle 3 şirkete bedelsiz onayı çıkarken, 16 Ağustos 2026 itibarıyla 44 şirket onay bekliyor. Listedeki bedelsiz oranları ise yüzde 4000'e kadar ulaşıyor.
Peki hangi hisseler bedelsiz verecek, hangi şirket kaç lot dağıtacak? İşte 44 şirketlik güncel bedelsiz listesi...
YÜZDE 4000'E VARAN BEDELSİZ ORANLARI
Listenin en dikkat çeken şirketlerinden biri Tera Yatırım Menkul Değerler (TERA) oldu. Şirketin bedelsiz sermaye artırımı oranı yüzde 4000 olarak kayıtlarda yer alıyor.
Yüksek oranlı bedelsiz planları bulunan diğer şirketler arasında yüzde 2023,80952 ile Akın Tekstil (ATEKS), yüzde 1799,9012 ile Kordsa (KORDS), yüzde 1679 ile Destek Finans Faktoring (DSTKF), yüzde 1510,14935 ile Armada Gıda (ARMGD), yüzde 1349,64852 ile Kuvva Gıda (KUVVA), yüzde 1327,55533 ile İZ Yatırım Holding (IZINV) ve yüzde 1300 ile Hareket Proje (HRKET) ile Çağdaş Cam (CGCAM) bulunuyor.
Oncosem (ONCSM) yüzde 1200, Plastikkart (PKART) yüzde 1218,68131, Odine Solutions (ODINE) yüzde 1212,21719, Altınkılıç Gıda (ALKLC) yüzde 1100, Casa Emtia (CASA) ve Gezinomi (GZNMI) ise yüzde 1000 oranındaki bedelsiz kararlarıyla listede yer alıyor.
SPK ONAYI BEKLEYEN BEDELSİZ HİSSELERİ
|Hisse
|Bedelsiz oranı
|Karar tarihi
|SPK başvuru tarihi
|CASA
|%1000
|22 Eylül 2023
|-
|MPARK
|%200
|3 Kasım 2023
|3 Kasım 2023
|REEDR
|%300
|3 Haziran 2025 / 19 Eylül revize
|19 Eylül 2025
|GZNMI
|%1000
|5 Kasım 2025
|7 Kasım 2025
|TRHOL
|%100
|21 Kasım 2025
|21 Kasım 2025
|ATEKS
|%2023,80952
|16 Aralık 2025
|-
|RUBNS
|%900
|31 Aralık 2025 / 26 Mart 2026 revize
|28 Ocak 2026
|TERA
|%4000
|19 Şubat 2026
|20 Mayıs 2026
|PKART
|%1218,68131
|26 Şubat 2026
|27 Şubat 2026
|AYES
|%233,33333
|31 Mart 2026
|21 Mayıs 2026
|HLGYO
|%56,25
|6 Nisan 2026
|3 Ağustos 2026
|DSTKF
|%1679
|9 Nisan 2026
|-
|ONRYT
|%300
|10 Nisan 2026
|14 Nisan 2026
|ODINE
|%1212,21719
|16 Nisan 2026
|17 Nisan 2026
|RYGYO
|%250
|20 Nisan 2026
|-
|MERCN
|%200
|24 Nisan 2026
|4 Mayıs 2026
|IZINV
|%1327,55533
|7 Mayıs / 16 Haziran revize
|8 Mayıs 2026
|MEGMT
|%860
|11 Mayıs 2026
|3 Haziran 2026
|TNZTP
|%70
|21 Mayıs / 30 Haziran revize
|14 Temmuz 2026
|LIDFA
|%51,54270
|22 Mayıs 2026
|22 Mayıs 2026
|ALKLC
|%1100
|22 Mayıs 2026
|17 Haziran 2026
|MHRGY
|%50
|25 Mayıs 2026
|29 Haziran 2026
|BLCYT
|%900
|2 Haziran 2026
|4 Haziran 2026
|KUVVA
|%1349,64852
|8 Haziran 2026
|20 Temmuz 2026
|BUCIM
|%100
|12 Haziran 2026
|-
|GRTHO
|%950
|15 Haziran 2026
|29 Haziran 2026
|BARMA
|%204,76190
|16 Haziran 2026
|19 Haziran 2026
|HRKET
|%1300
|22 Haziran 2026
|24 Haziran 2026
|FLAP
|%326,66666
|23 Haziran 2026
|1 Temmuz 2026
|INFO
|%100
|26 Haziran 2026
|3 Temmuz 2026
|TEHOL
|%87,95178
|26 Haziran 2026
|-
|CGCAM
|%1300
|30 Haziran 2026
|22 Temmuz 2026
|KLRHO
|%80
|30 Haziran 2026
|30 Haziran 2026
|BYDNR
|%615
|1 Temmuz 2026
|6 Temmuz 2026
|CWENE
|%53,02005
|1 Temmuz 2026
|-
|DURKN
|%666,03773
|6 Temmuz 2026
|3 Ağustos 2026
|CEMAS
|%100
|13 Temmuz 2026
|30 Temmuz 2026
|AKFYE
|%500
|13 Temmuz 2026
|20 Temmuz 2026
|ONCSM
|%1200
|16 Temmuz 2026
|8 Ağustos 2026
|ARMGD
|%1510,14935
|17 Temmuz 2026
|22 Temmuz 2026
|PSDTC
|%100
|17 Temmuz 2026
|31 Temmuz 2026
|RALYH
|%148,04804
|23 Temmuz 2026
|4 Ağustos 2026
|BULGS
|%646,26865
|23 Temmuz 2026
|29 Temmuz 2026
|KORDS
|%1799,9012
|27 Temmuz 2026
|28 Temmuz 2026
Bedelsiz sermaye artırımı kararı alınması veya SPK'ya başvuru yapılması, işlemin kesin olarak gerçekleştirileceği ya da belirtilen tarihte tamamlanacağı anlamına gelmiyor. Sürecin tamamlanması için gerekli onayların alınması ve şirketlerin ilgili prosedürleri yerine getirmesi gerekiyor.
YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMA
Portföy değeri değişmez: Bedelsiz sermaye artırımlarında hesabınızdaki lot sayısı artarken, hisse fiyatı da aynı oranda düşer. Bölünme günü portföyünüzdeki toplam para miktarında hiçbir artış veya azalış olmaz.
Ek ücret ödenmez: Bedelli sermaye artırımlarının aksine, bedelsiz sürecinde yatırımcının cebinden herhangi bir katılım bedeli veya ek ücret çıkmaz. Bölünme otomatik gerçekleşir.
Onay süreci: Yukarıdaki şirketlerin sermaye artırımları henüz gerçekleşmemiştir; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yayınlayacağı haftalık bültenlerde onaylanması beklenmektedir.
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.