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Her sabah "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin litre fiyatı kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arayan sürücülere bu kez indirim haberi geldi. LPG için beklenen indirim yansıdı.

Küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izleyen Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve yurt içindeki vergi düzenlemeleri, akaryakıt pompalarını etkilemeye devam ediyor.

Otogazın (LPG) litre fiyatına 80 kuruşluk bir indirim yansıtıldı. Benzin ve motorin gruplarında ise zam ya da indirim haberi yok.

İşte 3 Temmuz 2026 Cuma günü itibarıyla büyükşehirlerdeki en güncel akaryakıt satış fiyatları:

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3 TEMMUZ 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,77 TL
Motorin: 64,61 TL
LPG: 31,19 TL

Akaryakıta beklenen indirim geldi 3 Temmuz güncel fiyatlar, Görsel 1

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,59 TL
Motorin: 64,43 TL
LPG: 31,59 TL

Ankara

Benzin: 63,72 TL
Motorin: 65,68 TL
LPG: 31,19 TL

Akaryakıta beklenen indirim geldi 3 Temmuz güncel fiyatlar, Görsel 2

İzmir

Benzin: 63,98 TL
Motorin: 65,96 TL
LPG: 30,99 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 64.59
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.8
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 32.82
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 45.82
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 37.39
Gazyağı 61.3
Tüm Akaryakıt Fiyatları

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