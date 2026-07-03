Küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izleyen Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve yurt içindeki vergi düzenlemeleri, akaryakıt pompalarını etkilemeye devam ediyor.

Otogazın (LPG) litre fiyatına 80 kuruşluk bir indirim yansıtıldı. Benzin ve motorin gruplarında ise zam ya da indirim haberi yok.

İşte 3 Temmuz 2026 Cuma günü itibarıyla büyükşehirlerdeki en güncel akaryakıt satış fiyatları:

3 TEMMUZ 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,77 TL

Motorin: 64,61 TL

LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,59 TL

Motorin: 64,43 TL

LPG: 31,59 TL

Ankara

Benzin: 63,72 TL

Motorin: 65,68 TL

LPG: 31,19 TL

İzmir

Benzin: 63,98 TL

Motorin: 65,96 TL

LPG: 30,99 TL