Her sabah "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin litre fiyatı kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arayan sürücülere bu kez indirim haberi geldi. LPG için beklenen indirim yansıdı.
Küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izleyen Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve yurt içindeki vergi düzenlemeleri, akaryakıt pompalarını etkilemeye devam ediyor.
Otogazın (LPG) litre fiyatına 80 kuruşluk bir indirim yansıtıldı. Benzin ve motorin gruplarında ise zam ya da indirim haberi yok.
İşte 3 Temmuz 2026 Cuma günü itibarıyla büyükşehirlerdeki en güncel akaryakıt satış fiyatları:
3 TEMMUZ 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 62,77 TL
Motorin: 64,61 TL
LPG: 31,19 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 62,59 TL
Motorin: 64,43 TL
LPG: 31,59 TL
Ankara
Benzin: 63,72 TL
Motorin: 65,68 TL
LPG: 31,19 TL
İzmir
Benzin: 63,98 TL
Motorin: 65,96 TL
LPG: 30,99 TL