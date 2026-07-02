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Benzine gece saatlerinde gelen zammın arından, LPG fiyatları için beklenen indirimin tarihi netleşti. İndirim bu gece geliyor.

Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki gevşeme ve enerji maliyetlerindeki düşüş, iç piyasadaki akaryakıt tabelalarına olumlu yansımaya devam ediyor.

Benzinde uygulanan eşel mobil desteği ve dün gece gerçekleşen sınırlı yansımanın ardından, bu kez de LPG (otogaz) kullanıcılarının yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı.

Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'nin litre fiyatında 93 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

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DEPODA 46,5 TL'LİK TASARRUF DÖNEMİ

Ortalama 50 litrelik bir otogaz deposuna sahip olan bir sürücü, bu indirimle birlikte her dolumda yaklaşık 46,5 TL'lik bir tasarruf sağlayacak.

Dağıtım şirketleri ve bayilerin hazırlıklarını tamamlamasının ardından, yeni indirimli fiyat tarifesi bu gece saat 00.01 itibarıyla pompalara yansıtılacak.

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Uluslararası ürün fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketlilik, döviz kurunun yatay seyriyle birleşince akaryakıtta indirim alanını genişletti.

Sektör temsilcileri, küresel arz fazlası endişeleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçici rahatlama sürdükçe önümüzdeki süreçte motorin ve benzin gruplarında da yeni indirimlerin tetiklenebileceğini belirtiyor. Yeni fiyat tabelaları bu gece yarısı itibarıyla güncellenecek.

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 64.58
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.79
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 32.82
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 45.82
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 37.39
Gazyağı 61.3
Tüm Akaryakıt Fiyatları

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