Gedik Yatırım, Tüpraş için hedef fiyatını 336 TL olarak korurken, hisseye yönelik "endeks üstü getiri" tavsiyesini sürdürdü. Açıklanan hedef fiyat, mevcut seviyeye göre yaklaşık yüzde 41,8 prim potansiyeline işaret ediyor.

TÜPRAŞ İÇİN YENİ HEDEF FİYAT AÇIKLANDI

Aracı kurumların Tüpraş – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. hisselerine yönelik hedef fiyat açıklamaları devam ediyor.

2 Temmuz'da yayımlanan değerlendirme kapsamında Gedik Yatırım, Tüpraş'ın haziran ayı ürün marjlarını analiz ederek hisseye ilişkin hedef fiyat ve tavsiyesini paylaştı.

Kurum, Tüpraş hissesi için "endeks üstü getiri" tavsiyesini korudu.

Aracı Kurum Gedik Yatırım Hedef Fiyat 336,00 TL Son Fiyat 237,00 TL Tavsiye Endeks üstü getiri Prim Potansiyeli %41,77 Açıklanma Tarihi 1 Temmuz 2026

ARACI KURUMLARIN HEDEF FİYATI NEDEN ÖNEMLİ?

Aracı kurumların açıkladığı hedef fiyatlar, şirketlerin finansal sonuçları, sektör görünümü, kârlılık beklentileri ve piyasa koşulları dikkate alınarak hazırlanan 12 aylık fiyat tahminlerini ifade eder. Yatırımcılar, bir hissenin mevcut fiyatına göre olası yükseliş veya düşüş potansiyelini değerlendirmek için bu raporları yakından takip eder.

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