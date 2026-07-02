Türk Eximbank, uluslararası piyasalardan avro ve dolar cinsinden 1, 2 ve 3 yıl vadeli dilimlerden oluşan 830 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı. İşlem, yüzde 129 yenileme oranıyla tamamlanırken, 9'u ilk kez olmak üzere toplam 32 uluslararası banka finansmana katıldı.

TÜRK EXİMBANK'TAN YENİ DIŞ KAYNAK

Türk Eximbank, uluslararası piyasalardaki yeni sendikasyon kredisi işlemini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, avro ve dolar cinsinden 1, 2 ve 3 yıl vadeli dilimlerden oluşan işlem kapsamında 830 milyon dolar tutarında kaynak sağlandı.

İşlem, yüzde 129 yenileme oranıyla sonuçlanırken, finansmana 9'u ilk kez olmak üzere toplam 32 uluslararası banka katıldı.

KAYNAK İHRACATÇILARIN FİNANSMANINDA KULLANILACAK

Sağlanan sendikasyon kredisinin, üretim, yatırım ve istihdama katkı sağlayan reel sektörde faaliyet gösteren ihracatçı firmaların finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılacağı belirtildi.

Açıklamada, jeopolitik risklerin ve küresel finansman maliyetlerindeki dalgalanmaların sürdüğü bir dönemde tamamlanan işlemin, uluslararası finans kuruluşlarının Türk Eximbank'a ve Türkiye'nin ihracat odaklı büyüme perspektifine duyduğu güveni ortaya koyduğu ifade edildi.

2026'DA DIŞ KAYNAK 5,1 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Türk Eximbank, yılın başından bu yana uluslararası kredi ve sermaye piyasalarından sağladığı toplam dış kaynak tutarını 5,1 milyar dolara yükseltti.

Banka, uzun vadeli ve çeşitlendirilmiş finansman yapısıyla ihracatçılara rekabetçi finansman sağlamayı sürdürdüğünü belirtti.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLANTILI FİNANSMAN

Sendikasyon kredisinin 1 yıl vadeli bölümü, sürdürülebilirlik bağlantılı olarak yapılandırıldı.

Bu kapsamda çevre dostu ürün ihracatı gerçekleştiren KOBİ'lerin ve ihracatçı kadın girişimcilerin desteklenmesi hedeflenirken, ihracat finansmanının yeşil dönüşüm ve kapsayıcı kalkınmaya katkı sağlaması amaçlanıyor.

"GÜÇLÜ GÜVENİN GÖSTERGESİ"

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen elde edilen sonucun uluslararası finans kuruluşlarının bankaya duyduğu güveni gösterdiğini belirtti.

Güney, yüzde 129 yenileme oranı ve 9 yeni uluslararası bankanın işleme katılmasının, Türk Eximbank'ın güçlü bilançosu, etkin risk yönetimi ve Türkiye'nin üretim gücüne duyulan güvenin somut göstergesi olduğunu ifade etti.

Ayrıca 2026'nın başından bu yana uluslararası piyasalardan sağlanan toplam kaynağın 5,1 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Güney, bu finansmanın ihracatçı firmaların yeni pazarlara açılması, yüksek katma değerli üretimin desteklenmesi ve sürdürülebilir büyüme açısından önemli katkı sağlayacağını vurguladı.