Kurul, aralarında bankacılık devleri, aracı kurumlar, faktoring ve sanayi şirketlerinin bulunduğu 12 farklı şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu olumlu karşıladı.

Türk lirası bazındaki ihraç tavanlarının yanı sıra dolar ve avro cinsinden yurt dışı ihraçların da onaylandığı paket, piyasalara adeta can suyu olacak. İhraçlar; halka arz, nitelikli yatırımcıya satış, tahsisli ve yurt dışı satış gibi farklı yöntemlerle gerçekleştirilecek.

HANGİ ŞİRKET, NE KADAR BORÇLANACAK?

SPK tarafından onaylanan finansman hamlesinde aslan payını bankacılık sektörü göğüslerken, aracı kurumlar ve sanayi devleri de listede üst sıralarda yer aldı. İşte onaylanan TL bazlı ihraç tavanları ve detayları:

• Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank): 50.000.000.000 TL’lik dev tavanla listenin zirvesinde. İhraçlar halka arz, tahsisli ve nitelikli yatırımcı yöntemleriyle piyasaya sunulacak.

• Aktif Yatırım Bankası A.Ş.: İç piyasada nitelikli yatırımcı ve halka arz yöntemiyle 35.000.000.000 TL; yurt dışında ise 120.000.000 Avro tutarında tahvil/bono ihraç edecek.

• Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: Tahsisli ve nitelikli yatırımcılara yönelik 12.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı onayı aldı.

• Tam Finans Faktoring A.Ş.: Finansman gücünü artırmak adına tahsisli/nitelikli yatırımcı segmentine 5.356.800.000 TL’lik ihraç gerçekleştirecek.

• Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.: Sanayi kanadının güçlü temsilcisi, tahsisli ve nitelikli yatırımcılar için 3.000.000.000 TL sınırında onay aldı.

• Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.: Tahsisli/nitelikli yatırımcı satışı yöntemiyle 2.500.000.000 TL değerinde tahvil/bono ihraç tavanına ulaştı.

• Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 1.000.000.000 TL'si yapılandırılmış borçlanma aracı, 1.000.000.000 TL'si ise standart tahvil/bono olmak üzere toplam 2.000.000.000 TL'lik kota aldı.

• Marbaş Menkul Değerler A.Ş.: Nitelikli yatırımcılara sunulmak üzere 1.800.000.000 TL'lik ihraç tavanı onayı aldı.

• Egeyapı Avrupa GYO A.Ş.: Gayrimenkul sektörünü temsil eden şirket, tahsisli/nitelikli yatırımcı kanalıyla 1.500.000.000 TL borçlanabilecek.

• Destek Yatırım Bankası A.Ş.: İç piyasada tahsisli/nitelikli yatırımcıya 750.000.000 TL; sınır ötesinde ise 62.500.000 ABD Doları tutarında tahvil ihraç hakkı elde etti.

YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TAHVİLLER ÖNDE

SPK bülteninde dikkat çeken bir diğer unsur ise sürdürülebilirlik odaklı borçlanma araçlarının uluslararası piyasalarda boy gösterecek olması oldu.

İki büyük banka, yurt dışı satış yöntemiyle milyar dolarlık yabancı kaynak çekmeye hazırlanıyor:

• QNB Bank A.Ş.

o İhraç Türü: Yeşil / Sürdürülebilir Tahvil ve Sermaye Benzeri

Borçlanma Aracı

o Nominal İhraç Tavanı: 1.000.000.000 ABD Doları

o Satış Kulvarı: Yurt Dışı

• Şekerbank Türk A.Ş.

o İhraç Türü: Yeşil / Sürdürülebilir Tahvil ve Sermaye Benzeri

Borçlanma Aracı

o Nominal İhraç Tavanı: 350.000.000 ABD Doları

o Satış Kulvarı: Yurt Dışı

Finans analizcileri, SPK’nın bu geniş çaplı ihraç onay serisini, şirketlerin hem kısa vadeli nakit ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını güvenceye alma hem de uluslararası yeşil fonlardan yararlanma isteğinin bir göstergesi olarak yorumluyor.

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