Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme, özellikle cihazı arızalanan kullanıcılara kolaylık sağlarken, bürokratik işlemleri de dijitalleştiriyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yeni düzenlemesiyle yurt dışından getirilip harcı ödenerek kaydedilen telefonların arızalanması, ana kartının değişmesi ya da distribütör tarafından yenisiyle değiştirilmesi durumunda yaşanan IMEI eşleşme sorunu çözüme kavuştu.

ARIZALANAN VE DEĞİŞEN CİHAZLAR İÇİN IMEI GÜNCELLEME

• e-Devlet Üzerinden Başvuru: Cihazı veya ana kartı değişen kullanıcılar, üç takvim yılı içinde bayi ya da kayıt merkezlerine gitmek zorunda kalmadan doğrudan e-Devlet üzerinden IMEI değişiklik başvurusu yapabilecek.

• Gerekli Belgeler: Başvuruda, değişimi gerçekleştiren firmanın düzenlediği resmi belgenin ibrazı gerekecek. Bu belgede firma ünvanı, iletişim bilgileri, değişimin arıza kaynaklı yapıldığı bilgisi ile eski ve yeni IMEI numaralarının açıkça yer alması zorunlu olacak.

ABONE KAYIT MERKEZLERİ DEVRE DIŞI

Yeni yönetmelikle birlikte bazı özel başvuruların fiziki kayıt merkezleri (GSM bayileri vb.) üzerinden yapılması zorunluluğu kaldırıldı.

Yönetmeliğin 14. maddesinde yapılan terim güncellemeleriyle "abone kayıt merkezleri" ifadesi metinden çıkarılarak işlemlerin doğrudan BTK ve ilgili kamu kurum/kuruluşları ile e-Devlet entegrasyonu üzerinden yürütülmesinin önü açıldı.

Böylece vatandaşlar işlemlerini sıra beklemeden, tamamen dijital ortamda tamamlayabilecek.

YABANCI MİSYON SAHİPLERİNE SÜRELİ "BEYAZ LİSTE"

Dışişleri Bakanlığı tarafından vergi muafiyeti tanınan yabancı misyon kimlik kartı sahipleri için de yeni bir prosedür belirlendi:

• Bu kişiler, kimlik kartlarının geçerlilik süresi boyunca gerekli belgelerle e-Devlet üzerinden cihaz kaydı yapabilecek ve cihazları "beyaz liste"ye (açık hat) alınacak.

• Ancak görev süreleri bittiğinde ve kimlik kartlarının süresi dolduğunda, cihazlar için tanınan 120 günlük yasal kullanım süresi başlayacak. Bu sürenin sonunda cihazlar otomatik olarak "siyah liste"ye (iletişime kapalı) alınarak bloke edilecek.

OPERATÖRLERE "SİYAH LİSTE" TAKİBİ ZORUNLULUĞU

Yönetmelik, GSM operatörlerine kaçak veya klonlanmış cihazların takibi konusunda yeni bir sorumluluk yüklüyor.

IMEI daha önce siyah listeye alınmış bir cihaz, sisteme herhangi bir abone numarasıyla (SIM kartla) yeniden bağlanmak istendiğinde; operatörler bu durumu, kullanıcının talebi ve abone numarasıyla birlikte derhal BTK'ye bildirmekle yükümlü olacak.