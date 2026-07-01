1 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama gönderen şirket, bu yıl nakit temettü ödemesi yapmak yerine kârı bünyede bırakarak ortaklarına bedelsiz pay dağıtma kararı aldığını duyurdu.

Yönetim kurulunun oy birliğiyle aldığı bu karara göre CW Enerji yatırımcılarına yüzde 53,02005 oranında bedelsiz hisse verilecek.

MİLYARLIK NET KÂR BİLANÇOYA YANSIDI

Yeditepe Bağımsız Denetim tarafından denetlenen ve Türkiye Muhasebe Standartları’na (TMS) göre hazırlanan 2025 yılı konsolide finansal tablolarına göre şirketin ana ortaklık net dönem kârı 2.215.087.500 TL (yaklaşık 2,21 milyar TL) olarak gerçekleşti.

Şirketin yasal kayıtlarında (V.U.K.) ise net dönem kârı 605.123.813 TL olarak kayıtlara geçti.

Yasal yedek akçelerin ayrılması ve yıl içindeki bağışların eklenmesiyle birlikte, şirketin yasal kayıtlarca da karşılanabilen 571.709.991 TL’lik tutarı doğrudan bedelsiz kâr payı olarak dağıtma kararı aldığı bildirildi.

MEVCUT HİSSELER YAKLAŞIK YARI YARIYA ARTACAK

CW Enerji'nin genel kurul onayına sunacağı kâr payı dağıtım tablosunun detayları şu şekildedir:

• Nakit Temettü: Bu yıl nakit ödeme yapılmayacak.

• Bedelsiz Kar Payı Oranı: yüzde 53,02005

• Dağıtılacak Toplam Kâr Payı Tutarı: 571.709.991 TL

YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Alınan bu karar genel kurulda ibra edildikten ve SPK tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Süreç tamamlandığında, portföyünde CWENE hissesi bulunduran yatırımcıların pay adetleri herhangi bir ücret ödemeksizin yaklaşık yarısı oranında (yüzde 53) artacak.

Örneğin; elinde 100 lot CWENE hissesi olan bir yatırımcının, bedelsiz sermaye artırımı sonrasında hiçbir maliyete katlanmadan 153 lotu olacak.

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