Birleşim Grup Enerji, Borsa İstanbul A.Ş.'nin talebi üzerine 1 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir açıklama yaparak piyasayı bilgilendirdi.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından gönderilen resmi yazı uyarınca, BIGEN hisselerinde gözlenen sert fiyat ve miktar hareketlerinin arkasında kamuya açıklanmamış bir gelişme olup olmadığı sorgulandı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, mevcut durum itibarıyla operasyonel veya finansal olarak kamuya açıklanmamış özel bir durumun bulunmadığı net bir dille ifade edildi.

BIGEN HİSSELERİNDE ZİRVE PERFORMANSI

KAP açıklamasına konu olan olağan dışı hareketlerin boyutu, hissenin güncel performans tablosunda açıkça kendini gösteriyor. İşte BIGEN hisselerinin dikkat çeken işlem detayları:

• Anlık Fiyat: Hisse, saat 16:50 itibarıyla yüzde 0,71 yükselişle 92,65 TL seviyesinden kayda geçti.

• Göz Kamaştıran Yıllık Değişim: Yıllık en düşük seviyesi olan 8,30 TL göz önüne alındığında, hissenin son 1 yıldaki yatırımcısına sunduğu prim oranı tam yüzde 743,81 olarak kayıtlara geçti.

• Kısa Vadeli Ralli: Hissenin sadece son bir aydaki getirisi yüzde 127,64, haftalık primi ise yüzde 25,54 gibi oldukça agresif bir orana işaret ediyor.

• Günlük İşlem Yoğunluğu: 1 Temmuz işlemlerinde tahtada 14.924.078 TL'lik bir hacim gerçekleşirken, el değiştiren hisse miktarı 161.203 Lot oldu.

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