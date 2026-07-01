Yapı malzemeleri sektörünün önemli oyuncularından Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DOFER), yarın hissedarlarına kâr payı dağıtacak.

Dofer Yapı (DOFER) pay sahipleri için 2 Temmuz Perşembe günü hak kullanım tarihi olacak. Hissedarların hesaplarına nakit bakiyelerin yansıması ise takas süreci (T+2) nedeniyle 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleşecek.

Şirketin genel kurulunda onaylanan ve yarın yürürlüğe girecek olan kâr payı ödemesinin detayları şu şekilde:

Şirket Adı (Hisse Kodu) Brüt Temettü Net Temettü Dofer Yapı Malzemeleri (DOFER) 0,1899234 TL 0,1614348 TL

Temettü dağıtımı nedeniyle, DOFER hisse senedi fiyatı 2 Temmuz Perşembe günü seans açılışında, hisse başına dağıtılan brüt temettü miktarı olan 0,1899234 TL oranında düzeltilerek (eksiltilerek) işleme başlayacaktır.

Hak kazanımı için yatırımcıların 1 Temmuz seans kapanışı itibarıyla portföylerinde DOFER hissesi bulunduruyor olması yeterli.

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