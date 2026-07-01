Aracı kurum, makroekonomik dinamikler ve sektör beklentileri doğrultusunda Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) için hedef fiyatında aşağı yönlü bir revizyona gitse de güçlü yükseliş potansiyeline vurgu yapmayı sürdürdü.

Tacirler Yatırım, yayımladığı analiz raporunda Ford Otosan için daha önce 140,00 TL olarak belirlediği hedef fiyatını 132,00 TL’ye düşürdü.

Kurum, hedef fiyattaki bu sınırlı geri çekilmeye rağmen hisseye olan güvenini koruyarak yatırımcılara yönelik "Al" tavsiyesini sürdürdüğünü belirtti.

MEVCUT FİYATA GÖRE YÜKSEK PRİM POTANSİYELİ

Hissenin piyasadaki güncel fiyat performansı göz önüne alındığında, Tacirler Yatırım'ın işaret ettiği 12 aylık hedef, yatırımcılar için ciddi bir getiri fırsatına işaret ediyor:

• Son Fiyat (FROTO): 85,80 TL

• Yeni Hedef Fiyat: 132,00 TL

• Öngörülen Prim Potansiyeli: Yüzde 53,84

Otomotiv sektöründeki maliyet dinamikleri ve ihracat pazarlarındaki gelişmeler doğrultusunda yapılan bu revizyon, hedef fiyatta küçük bir geri çekilme yaratsa da cari hisse fiyatı olan 85,80 TL'ye göre yüzde 53'ün üzerinde bir yükseliş marjı sunuyor.

Bu durum, aracı kurumun orta ve uzun vadede Ford Otosan'ın finansal performansına ve büyüme hikayesine olan inancının korunduğunu gösteriyor.

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