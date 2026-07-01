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İş Yatırım'ın 1 Temmuz saat 15.00 itibarıyla en çok alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. İşte net hacimde öne çıkan hisse işlemleri.

Borsa İstanbul'da aracı kurum işlemleri yatırımcıların yakın takibinde olmaya devam ediyor. İş Yatırım'ın 1 Temmuz saat 15.00 itibarıyla en fazla alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu.

Verilere göre kurumun net hacmi -604.374.302 lot olarak gerçekleşti.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Hisse Net Alım
SAHOL 185.518.064,50 lot
TERA 69.748.221,40 lot
MANAS 37.993.913,90 lot
AKFIS 34.042.924,95 lot
ISCTR 31.386.021,30 lot
Tera Yatırım'ın bugün aldığı ve sattığı hisseler Tera Yatırım'ın bugün aldığı ve sattığı hisseler

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Hisse Net Satım
ASELS -356.632.505,50 lot
GMSTR -204.084.970,00 lot
TUPRS -183.521.318,20 lot
THYAO -131.886.514,75 lot
KCHOL -109.379.006,40 lot
HSBC'nin en çok alım satım yaptığı hisseler HSBC'nin en çok alım satım yaptığı hisseler

ARACI KURUM DAĞILIMLARI NEDEN TAKİP EDİLİYOR?

Borsa yatırımcıları, gün sonunda açıklanan aracı kurum dağılımlarını özellikle kurumsal para giriş ve çıkışını izlemek amacıyla takip ediyor. Yoğun alım veya satım yapılan hisseler, kısa vadede yatırımcıların radarına girse de uzmanlar karar verirken şirketin finansalları ve piyasa koşullarının da birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

İş Yatırım hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?, Görsel 1

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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