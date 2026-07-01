Borsa İstanbul'da aracı kurum işlemleri yatırımcıların yakın takibinde olmaya devam ediyor. İş Yatırım'ın 1 Temmuz saat 15.00 itibarıyla en fazla alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu.

Verilere göre kurumun net hacmi -604.374.302 lot olarak gerçekleşti.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Hisse Net Alım SAHOL 185.518.064,50 lot TERA 69.748.221,40 lot MANAS 37.993.913,90 lot AKFIS 34.042.924,95 lot ISCTR 31.386.021,30 lot

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Hisse Net Satım ASELS -356.632.505,50 lot GMSTR -204.084.970,00 lot TUPRS -183.521.318,20 lot THYAO -131.886.514,75 lot KCHOL -109.379.006,40 lot

ARACI KURUM DAĞILIMLARI NEDEN TAKİP EDİLİYOR?

Borsa yatırımcıları, gün sonunda açıklanan aracı kurum dağılımlarını özellikle kurumsal para giriş ve çıkışını izlemek amacıyla takip ediyor. Yoğun alım veya satım yapılan hisseler, kısa vadede yatırımcıların radarına girse de uzmanlar karar verirken şirketin finansalları ve piyasa koşullarının da birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

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