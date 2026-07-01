İş Yatırım'ın 1 Temmuz saat 15.00 itibarıyla en çok alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. İşte net hacimde öne çıkan hisse işlemleri.
Borsa İstanbul'da aracı kurum işlemleri yatırımcıların yakın takibinde olmaya devam ediyor. İş Yatırım'ın 1 Temmuz saat 15.00 itibarıyla en fazla alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu.
Verilere göre kurumun net hacmi -604.374.302 lot olarak gerçekleşti.
İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
|Hisse
|Net Alım
|SAHOL
|185.518.064,50 lot
|TERA
|69.748.221,40 lot
|MANAS
|37.993.913,90 lot
|AKFIS
|34.042.924,95 lot
|ISCTR
|31.386.021,30 lot
İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
|Hisse
|Net Satım
|ASELS
|-356.632.505,50 lot
|GMSTR
|-204.084.970,00 lot
|TUPRS
|-183.521.318,20 lot
|THYAO
|-131.886.514,75 lot
|KCHOL
|-109.379.006,40 lot
ARACI KURUM DAĞILIMLARI NEDEN TAKİP EDİLİYOR?
Borsa yatırımcıları, gün sonunda açıklanan aracı kurum dağılımlarını özellikle kurumsal para giriş ve çıkışını izlemek amacıyla takip ediyor. Yoğun alım veya satım yapılan hisseler, kısa vadede yatırımcıların radarına girse de uzmanlar karar verirken şirketin finansalları ve piyasa koşullarının da birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.
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