Yılın ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen yabancı yatırımcı işlemlerinde, haziran ayının son işlem gününde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Yabancı yatırımcılar, Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde (DİBS) net 62 milyar TL alım gerçekleştirerek yılın en güçlü günlük girişine imza attı.

ALIMLAR KISA VADELİ TAHVİLLERDE YOĞUNLAŞTI

Verilere göre yabancı yatırımcıların alımları ağırlıklı olarak 0-2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvillerinde gerçekleşti.

Bunun yanında 5-10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvillere sınırlı düzeyde giriş yapılırken, 2-5 yıl vadeli TLREF endeksli kıymetlerde de net alım kaydedildi.

DİBS TALEBİNİ DESTEKLEYEN FAKTÖRLER

Analistler, son dönemde enflasyondaki düşüş eğilimi, para politikasına ilişkin beklentiler ve Türk lirası varlıklara yönelik artan ilginin yabancı yatırımcıların DİBS talebini desteklediğini belirtiyor.

Alımların büyük bölümünün kısa vadeli sabit kuponlu tahvillerde gerçekleşmesi, yatırımcıların faiz görünümünü yakından takip ettiğine işaret ediyor.

CDS GERİLEDİ, REZERV VE LİKİDİTE ADIMLARI ÖNE ÇIKTI

Uzmanlar, yıl içinde jeopolitik risklerin zaman zaman artmasına rağmen ekonomi yönetiminin rezerv yönetimi ve likidite politikalarına yönelik hızlı adımlarının piyasalarda güveni desteklediğini ifade ediyor.

Bankaların yeniden TCMB ile swap işlemlerine yönelmesi, sistemde döviz likiditesi açısından önemli bir sorun bulunmadığını ve kur rejiminin sağlıklı şekilde işlediğini gösteren gelişmeler arasında değerlendiriliyor.

Öte yandan, ABD/İsrail ile İran arasındaki gerilimin arttığı dönemde 327 baz puana kadar yükselen Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), borçlanma maliyetlerindeki gerilemeyle birlikte 217 baz puan seviyelerine kadar düştü.