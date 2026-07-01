Goodyear Lastikleri T.A.Ş. (GOODY) hissedarlarının uzun süredir heyecanla beklediği sermaye artırımında nihai aşamaya gelindi.

Şirketin 20 Nisan 2026 tarihinde yaptığı bedelsiz sermaye artırımı başvurusu, SPK'nın 10 Haziran 2026 tarihli bülteninde onaylanmıştı.

Goodyear tarafından yapılan son açıklamada, hak kullanım başlangıç tarihinin 2 Temmuz 2026 Perşembe günü olacağı ilan edildi.

Yarın sabah itibarıyla portföyünde GOODY hissesi bulunduran yatırımcılar, herhangi bir ücret ödemeden ve başvuru yapmalarına gerek kalmadan yaklaşık 4,6 kat daha fazla paya sahip olacak.

TAVAN BİR DEFAYA MAHSUS AŞILACAK

Goodyear'ın gerçekleştireceği bu hamle, teknik ve yasal detaylarıyla da dikkat çekiyor.

Şirket, SPK'nın Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nin ilgili maddesine (iç kaynakların sermayeye eklenmesi durumunda tavanın bir defaya mahsus aşılabilmesi hükmü) dayanarak mevcut tavan sınırını esnetecek.

Sermaye artırımının finansal haritası ise şu şekilde şekillendi:

• Mevcut Çıkarılmış Sermaye: 270.000.000 TL

• Kayıtlı Sermaye Tavanı: 400.000.000 TL

• Artırım Oranı: Yüzde 462,96296

• Artırılacak Tutar (Tamamı İç Kaynaklardan): 1.250.000.000 TL

• Yeni Çıkarılmış Sermaye: 1.520.000.000 TL

• Basılacak Yeni Pay Adedi: 125.000.000.000 adet (Beheri 0,01 TL nominal değerli)

YATIRIMCI İÇİN YARIN NE DEĞİŞECEK? (ÖRNEK SENARYO)

Bedelsiz sermaye artırımlarında şirketin piyasa değeri ve yatırımcının portföyündeki toplam para miktarı değişmez; sadece hisse adedi artarken, hisse fiyatı aynı oranda bölünür.

Elinde 100 adet GOODY hissesi olan bir yatırımcının, yarın sabah gerçekleşecek bölünme sonrasında portföyündeki hisse adedi 563'e yükselecek. Hissenin bu akşamki kapanış fiyatı ise yarın sabah teorik olarak yaklaşık 5,63'e bölünerek güne yeni fiyattan başlayacak.

Tamamı iç kaynaklardan karşılanan bu güçlü sermaye tahkimi, şirketin kurumsal yapısını desteklerken, hissenin piyasadaki likiditesini ve derinliğini de önemli ölçüde artıracak.

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